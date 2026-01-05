Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Policisté hledají svědky dopravní nehody

K dispozici mají záznam, který zachycuje místo střetu. 

Českobudějovičtí dopravní policisté řeší přestupkové jednání neznámého muže, který dne 7. prosince způsobil dopravní nehodu na adrese Vrcov u č.p. 79. Přesně nezjištěným automobilem, pravděpodobně se jednalo o vozidlo značky Ford Mondeo kombi, narazil při couvání do zde zaparkovaného automobilu značky Škoda Superb a následně z místa nehody ujel, aniž by událost oznámil. Vozidlo poškodil na levých předních dveřích a způsobil tak jeho majiteli škodu ve výši 5 000 korun. 

Policisté mají k dispozici fotografii z místa nehody a žádají případné svědky, kteří by mohli policistům mohli poskytout jakékoliv informace k zachycenému vozidlu a neznámému řidiči, aby je kontaktovali na telefonním čísle 974 226 595 nebo přímo na lince 158. Přihlásit se může samozřejmě i dotyčný muž, se kterým by policisté v souvislosti s touto nehodou rádi hovořili. Za spolupráci děkujeme.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
5. ledna 2026

Odkazy do noveho okna

1 Foto 1

1 Foto 1 

Detailní náhled

2 Foto 2

2 Foto 2 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 