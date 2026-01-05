Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Policisté hledají svědky dopravní nehody
K dispozici mají záznam, který zachycuje místo střetu.
Českobudějovičtí dopravní policisté řeší přestupkové jednání neznámého muže, který dne 7. prosince způsobil dopravní nehodu na adrese Vrcov u č.p. 79. Přesně nezjištěným automobilem, pravděpodobně se jednalo o vozidlo značky Ford Mondeo kombi, narazil při couvání do zde zaparkovaného automobilu značky Škoda Superb a následně z místa nehody ujel, aniž by událost oznámil. Vozidlo poškodil na levých předních dveřích a způsobil tak jeho majiteli škodu ve výši 5 000 korun.
Policisté mají k dispozici fotografii z místa nehody a žádají případné svědky, kteří by mohli policistům mohli poskytout jakékoliv informace k zachycenému vozidlu a neznámému řidiči, aby je kontaktovali na telefonním čísle 974 226 595 nebo přímo na lince 158. Přihlásit se může samozřejmě i dotyčný muž, se kterým by policisté v souvislosti s touto nehodou rádi hovořili. Za spolupráci děkujeme.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
5. ledna 2026