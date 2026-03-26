Policisté hledají muže z fotografie

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Pozná někdo muže na fotografii?
Policie České republiky se obrací na veřejnost s žádostí o spolupráci v souvislosti s prověřováním trestné činnosti.
Strakoničtí policisté pátrají po muži zachyceném na fotografii, který by mohl poskytnout důležité informace k incidentu, ke kterému došlo dne 17. března 2026 na břehu řeky Volyňky u Mutěnického jezu ve Strakonicích.
Žádají tohoto muže, aby se přihlásil na Obvodním oddělení Policie ČR ve Strakonicích na adrese Plánkova 629, případně telefonicky na čísle 974 237 700.
Zároveň žádají všechny občany, kteří by mohli poskytnout jakékoliv informace vedoucí k totožnosti muže, aby kontaktovali Policii České republiky na lince 158 nebo se obrátili na policisty obvodního oddělení na výše uvedený telefon.
Děkujeme za spolupráci.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
26. března 2026