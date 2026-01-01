Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Policisté dopadli sprejera a výtržníka
Sdělení podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci si vyslechl šestatřicetiletý muž ze Zlína, který opakovaně v několika případech posprejoval zastávky MHD, chodníky nebo sedadla ve voze městské hromadné dopravy.
V uplynulých dnech muž navíc kradl z prostorů čerpacích stanic, z prodejen s nářadím, s obuví nebo s oblečením, na veřejnosti tropí výtržnosti a policisté proti němu zasahují na různých místech ve Zlíně téměř denně. Většinu času je pod vlivem alkoholu nebo drog a není výjimkou, když ho policisté převážejí do protialkoholní záchytné stanice v Kroměříži, stejně jako v úterý.
Recidivista má v rejstříku trestů jedenáct záznamů. Nyní by mohl strávit za mřížemi další rok.
9. dubna 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková