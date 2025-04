Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Policisté dopadli recidivistu, který se před nimi ukryl v domě

DĚČÍNSKO – Na svědomí měl několik vloupání do domů v Mikulášovicích.

Policisté v uplynulých dnech dopadli recidivistu, který vykrádal domy v Mikulášovicích. Podezřelý páchal majetkovou trestnou činnost v průběhu období od ledna do začátku dubna letošního roku v Mikulášovicích. První krádež měl spáchat koncem ledna, kdy se měl vloupat do rodinného domu a odcizit zde peněženku s doklady, finanční hotovostní a platební kartou, nevynechal ani několik lahví alkoholu. Následně v trestné činnosti pokračoval a začátkem dubna letošního roku se vloupal do dalších dvou domů v Mikulášovicích, kde opět kradl, na co přišel. V polovině dubna své protiprávní jednání zopakoval v domě, do kterého se již vloupal koncem ledna. Celková škoda, která byla jeho jednáním způsobena, a to jak krádežemi, tak poškozením, byla vyčíslena na částku téměř 25 tisíc korun.

Vzhledem k tomu, že po něm bylo vyhlášeno pátrání a vydán předchozí souhlas se zadržením, policisté z Velkého Šenova a Šluknova provedli koordinovanou pátrací akci, které se účastnili i němečtí kolegové při společném výkonu služby v rámci mezinárodní policejní spolupráce. Při akci policisté hledaného v polovině minulého týdne vypátrali a zadrželi. Policisté nejprve zajišťovali možné únikové cesty z domu, kde se měl muž ukrývat. Po několika výzvách k otevření zamčených dveří, museli policisté přistoupit k jejich násilnému otevření. Nakonec jej v domě našli ukrytého v úložném prostoru postele.

Policisté třiatřicetiletému muži ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření z trestných činů krádeže, porušování domovní svobody a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Jak policisté zjistili, muž měl s majetkovou trestnou činností již nemalé zkušenosti a za obdobné skutky byl v minulosti soudně trestán. V následujících 48hodinách byl postaven před soud, který mu uložil nepodmíněný trest odnětí svobody. Policisté ještě téhož dne eskortovali odsouzeného do věznice.

Děčín 24. dubna 2025

por. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

