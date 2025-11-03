Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Policisté dopadli outlet gang
Šestkrát vykradené auto během dne.
Mostečtí kriminalisté objasnili vloupání do nákladního vozidla, kterým se zabývali od letošního jara. Dva podezřelé dopadli policisté v krátkém čase. Případ se ale vyvinul jako výprodej značkového zboží přímo na ulici. Ze zaparkovaného vozidla v centru města se totiž stala během jednoho dne „prodejna“ na čtyřech kolech. Výsledkem několikaměsíční práce je zahájení trestního stíhání hned šesti mužů ve věku od 20 do 45 let ze spáchání přečinu krádeže.
Vše začalo v brzkých ranních hodinách při pochůzce městem dvou Mostečanů. Vášně a emoce u nich zřejmě vzbudila červená barva plachty stojícího automobilu. Tu měli rozříznout a nahlédnout do útrob nákladového prostoru. Oči se jim rozzářily, protože spatřily poklad. Krabice se značkovým zbožím. Jednalo se o spodní prádlo, kšiltovky, trika nebo pásky. Sen každého módního nadšence. Pustili se do nakupování bez kreditky a bez účtenky. Co unesli, to si odnesli. Tito nákupčí jsou stíhaní pro krádež vloupáním a poškození cizí věci. Tím ale příběh zaparkovaného auta nekončí. Informace o „otevřené prodejně“ se rychle rozšířila dál. V následujících několika hodinách se u vozidla objevili další kamarádi a zákazníci, kteří si chtěli také urvat kousek z limitované edice. Ti už měli cestu volnou a stačilo jen sáhnout. Některým to nestačilo a dokonce se pro další várku opakovaně vraceli. Z vozidla zmizelo během pár hodin několik desítek kusů zboží v hodnotě 90 tisíc korun. Oblečení si zakoupili různí lidé. Místem prodeje nebyl obchod regály, nýbrž ulice.
Jeden ze stíhaných je ve svém oboru nováček a tomu hrozí v případě uznání viny až dva roky za mřížemi. Ostatní už mají ve své sbírce soudní razítko vzhledem k jejich pestré minulosti. Těm hrozí, že si oblečenou značkové zboží, tentokrát ale to pruhované, které mohou nosit až tři roky.
por. Václav Krieger
KŘP Ústeckého kraje
oddělení tisku a prevence
3. listopadu 2025