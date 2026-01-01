Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Policisté dopadli kapsáře z podchodu
Prohlédněte si, jak kapsáři pracují, abyste se nestali jejich obětí.
Drzého kapsáře se podařilo dopadnout brněnským policistům. Ti v minulém týdnu řešili oznámení mladé ženy, kterou měl v prostoru hlavního vlakového nádraží při výstupu do schodů okrást muž středního věku. Ten šel jen kousek za ní a nenápadně jí prohledával batoh, který měla na zádech. Když si ho žena všimla, bylo již pozdě — s její peněženkou se dal na útěk.
Policisté podle popisu po muži okamžitě začali pátrat a byli úspěšní. Podezřelého zadrželi v ulici Masarykova. Peněženku už u sebe bohužel neměl. Skončil tak v policejní cele. Jak policisté později zjistili, podezřelý byl teprve nedávno propuštěn z vězení. Na svobodě však nedokázal vydržet bez páchání trestné činnosti ani několik dní. Policisté již nyní vědí o další krádeži, které se během krátkého pobytu na svobodě dopustil.
Zveřejněním případu bychom chtěli ukázat praktiky kapsářů. Z videa je například patrné, že krádeže probíhají vždy při výstupu do schodiště, kde je při pohybu obtížnější ucítit cizí ruku v zavazadle. Také je dobře vidět, jak si kapsář maskuje ruku šálou, kterou má na krku. I jeho držení telefonu může být zastíracím manévrem: kdyby se oběť znenadání otočila, mohl by se omluvit, že se díval do telefonu a osobu při chůzi přehlédl.
Doporučujeme proto mít cennosti ideálně uložené ve vnitřních kapsách oděvů a věnovat zvýšenou pozornost situacím, kdy se někdo neobvykle přibližuje do naší bezprostřední blízkosti. Ostražitost je na místech se zvýšenou koncentrací osob, jako jsou nádraží, zastávky či obchodní centra, klíčem k tomu, abychom se nestali obětí kapsářů.
por. David Chaloupka, 6. února 2026