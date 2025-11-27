Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Policisté dopadli dvojici podvodníků
Plzeňští policisté sdělili podezření ze spáchání přečinu podvodu dvěma 20letým mužům, kteří měli během několika týdnů podvést tři prodávající mobilních telefonů.
Podle dosavadních zjištění reagovali dne 10. června 2025 nejprve na inzerát nabízející prodej mobilního telefonu. S prodávajícím se sešli ještě tentýž den a prostřednictvím internetového bankovnictví před ním provedli fiktivní platbu. Prodávající jim telefon předal v dobré víře, že peníze obdrží. To se však nestalo. Na účtu kupujících nebyl totiž dostatek finančních prostředků. Muži tak způsobili škodu ve výši 9 tisíc korun.
O několik hodin později postup zopakovali a dalšího prodávajícího připravili o telefon v hodnotě 16 tisíc korun. Ani zde nebyla platba reálně odeslána. Stejnou legendu využili i 5. července 2025 v dalším případě, kdy si měli přisvojit mobilní telefon za 7 tisíc. Svým úmyslným jednáním způsobili celkovou škodu ve výši 33 tisíc korun a obohatili se na úkor nic netušících poškozených.
Díky výborné a pečlivé operativní činnosti policistů z obvodního oddělení Plzeň Bory se podařilo oba mladíky vypátrat a sdělit jim podezření. V případě prokázání viny jim hrozí až dvouletý trest odnětí svobody. Policistům se podařilo také dohledat dva „zakoupené“ telefony, které následně vrátili zpět jejich majitelům - v tomto případě prodávajícím.
Při prodeji zboží přes inzertní portály buďte obezřetní.
- Nikdy nepředávejte zboží dříve, než máte peníze skutečně na účtu.
- Nepodléhejte nátlaku na rychlé jednání.
- Pokud máte pochybnosti, obchod raději zrušte.
Podvodníci mohou působit velmi důvěryhodně — buďte proto vždy o krok napřed.
por. Michaela Raindlová
27. listopadu 2025