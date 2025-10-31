Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Policisté dopadli cizince, který má na svědomí sérii vloupání
Muž byl vyhoštěn z České republiky.
Policisté z obvodního oddělení v Mladé Boleslavi ukončili vyšetřování případu série vloupání a krádeží, ke kterým došlo v průběhu září a října letošního roku na území Mladé Boleslavi a Čejetiček.
Podle šetření policistů měl 30letý cizinec v polovině září vniknout do neobývaného domu v části obce Čejetičky, kde poškodil okno a pokusil se dostat do dalších prostor objektu. Jen o několik dní později se v ulici Vinecká vloupal do několika garáží a odcizil tam dvě elektrokola značky Trek, jízdní kolo, koloběžku, rybářské vybavení, vzduchovou pušku a další věci. Kromě těchto skutků má ještě ve stejné lokalitě na svědomí přepadení ženy, které strhnul batoh, ve kterém měla doklady, hotovost, ale i platební karty. Celkově na odcizených věcech způsobil poškozeným škodu přesahující 100 tisíc korun.
Díky cílené a velmi důsledné činnosti mladoboleslavských kriminalistů byl cizinec zadržen. Následně ho vyšetřovatel obvinil z přečinu krádeže, porušování domovní svobody a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.
Celý případ kriminalisté zpracovali velmi rychle, a to ve zkráceném trestním řízení, kdy muže obvinili a velmi rychle padlo i rozhodnutí soudu. Soud muže uznal vinným a uložil mu trest vyhoštění z území České republiky.
por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
31. října 2025