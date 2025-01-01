Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Policisté dohlíželi na bezpečnost účastníků
Česko – slovenská spolupráce na 32. ročníku Valašského mikulášského jarmeku.
V sobotu 6. prosince 2025 se Valašské Klobouky staly dějištěm nejen tradičního Valašského mikulášského jarmeku, ale také ukázkou česko – slovenské policejní spolupráce. Společná hlídka příslušníků Policie České republiky a Policajného zboru Slovenskej republiky dohlížela na bezpečnost tisíců návštěvníků, kteří se sjeli z širokého okolí i ze sousedního Slovenska.
Viditelná přítomnost policistů přispěla k celkovému pocitu jistoty a klidu, který ocenili všichni účastníci. Česko – slovenská hlídka potvrdila, že mezinárodní policejní spolupráce má nejen praktický význam, ale také přispívá k bezpečnému a důstojnému průběhu kulturních akcí. Zároveň ukázala, že společné úsilí bezpečnostních složek posiluje důvěru veřejnosti, prohlubuje vzájemné vztahy a zlepšuje koordinaci při řešení závažných situací na obou stranách státní hranice.
Policisté symbolicky dohlédli i na to, aby se do „pekla“ nedostal žádný nevinný. Čertovské veselí tak zůstalo jen součástí tradiční zábavy, která k mikulášskému jarmeku neodmyslitelně patří.
8. prosince 2025, mjr. Mgr. Bc. Šárka Trnková