Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Policisté dohlíželi na bezpečnost u Křetínky
Kontrolovali jsme vodáky, rybáře i ubytovny.
Příjemné letní počasí přilákalo během uplynulé neděle k vodní nádrži Křetínka řadu návštěvníků. Na jejich bezpečnost proto dohlíželi policisté společně se strážníky Městské policie Letovice, členy Vodní záchranné služby Českého červeného kříže a rybářské stráže v rámci preventivně bezpečnostního opatření „Bezpečně u vody 2026“.
Během odpoledne policisté zkontrolovali 22 rybářů a 12 malých plavidel. U jednoho z vůdců plavidla orientační dechová zkouška prokázala 0,16 % alkoholu, ostatní kontroly byly negativní. V jednom případě policisté odebrali rybáři povolenku k lovu ryb za závažné porušení rybářských předpisů.
Hlídky narazily také na skupinu lidí, která si v okolí přehrady postavila stany a chystala se zde přenocovat. Jelikož je stanování v celé lokalitě zakázáno obecně závaznou vyhláškou, policisté je na tuto skutečnost upozornili a vyzvali ke sbalení stanů a opuštění místa.
Součástí opatření byla také preventivní činnost. Policisté návštěvníkům připomínali zásady bezpečného chování u vody a rozdávali informační materiály zaměřené na bezpečný pobyt v rekreačních oblastech.
Ve večerních hodinách navázala na opatření akce „UBYTOVNA“, do které se vedle policistů pořádkové policie zapojili také policisté služby cizinecké policie. Na několika ubytovacích zařízeních na Blanensku zkontrolovali celkem 102 osob, z toho 91 cizinců. V jednom případě zjistili porušení povinností souvisejících s hlášením pobytu, které dále řešila cizinecká policie.
Součástí večerního opatření byly rovněž silniční kontroly. Policisté při nich odhalili jednoho řidiče pod vlivem alkoholu a jednoho pod vlivem jiné návykové látky. Za další zjištěná porušení dopravních předpisů uložili tři příkazy na místě.
Policisté budou v obdobných preventivně bezpečnostních opatřeních pokračovat také během druhé poloviny letních prázdnin. Zvýšený dohled se zaměří nejen na rekreační oblasti a vodní plochy, ale také na bezpečnost v silničním provozu a dodržování veřejného pořádku. Cílem těchto akcí je především preventivně působit na veřejnost a přispět k tomu, aby si lidé zbytek prázdnin užili bezpečně.
2.srpna 2026, por. Mgr. Lenka Petrželková