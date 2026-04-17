Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Policisté dohlédnou na bezpečnost
Hradečtí fotbalisté se v neděli utkají s SK Slavia Praha.
V neděli 19. dubna 2026 od 15:30 hodin se v Malšovické aréně uskuteční fotbalové utkání mezi domácím celkem FC Hradec Králové a SK Slavií Praha. V souvislosti s pořádáním utkání budou policisté společně se strážníky Městské policie Hradec Králové dohlížet na veřejný pořádek a bezpečnost v dopravě. Budeme usměrňovat dopravu při příjezdu fanoušků i při jejich odjezdu. Žádáme proto návštěvníky, aby dbali pokynů policistů a strážníků.
Naším společným cílem je zajištění klidného průběhu akce a zajištění maximálního bezpečí nejen pro návštěvníky fotbalového utkání, ale i pro ostatní občany.
17. dubna 2026
por. Mgr. Andrea Muzikantová