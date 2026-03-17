Policisté dali kauce a pokuty za nadrozměrné náklady
Každá přeprava nákladu má přesně daná pravidla, která musí být v souladu se zákonem dodržována, aby nedocházelo k ohrožení bezpečnosti účastníků silničního provozu. Pokud tomu tak není, může na silnicích docházet ke zbytečným rizikovým situacím, obzvláště pak pokud se jedná o nadrozměrný náklad.
Právě jednoho takového řidiče si v minulém týdnu všimla dopravní hlídka odboru služby dopravní policie, která na jižním Plzeňsku prováděla při výkonu služby měření rychlosti jízdy. Již na první pohled bylo kolegům zřejmé, že tento řidič nedodržel s přepravou nadrozměrného nákladu to, co mu ukládá zákon. Vozidlo s návěsem převážejícím trámy pro výstavbu rodinných domů totiž nemělo řádné označení pro jeho přepravu (tzv. oranžové majáky) a ani jej nedoprovázela doprovodná vozidla. Vozidlo s nákladem měřilo celkem 19,5 m, což znamená, že došlo k překročení délky o 3 metry. Zahraničnímu řidiči zakázali dopravní policisté další jízdu a v příkazním řízení mu uložili pokutu ve výši 7 tisíc korun, kterou na místě hned uhradil, stejně tak jako kauci uloženou přepravci ve výši 20 tisíc korun za to, že došlo k přepravě nadrozměrného nákladu bez rozhodnutí. Tímto protiprávním jednáním, které se týká přestupku na úseku dopravy, se bude zabývat přestupková komise příslušného správního orgánu, kam dopravní policisté tento přestupek oznámili. Řidič byla zakázaná i další jízda.
Obdobného jednání se dopustil dne 10. března třiašedesátiletý řidič, kterého k silniční kontrole zastavili kolegové z dálničního oddělení Svojkovice na 57. km dálnice D5 ve směru jízdy na Prahu. Při kontrolním měření rozměrů jízdní soupravy, která se skládala z tahače Man s návěsem, zjistili překročení povolené délky o 5,6 metru a šířky o 10 cm. Jelikož řidič nepředložil povolení pro zvláštní užívání komunikace, uložili mu policisté v příkazním řízení pokutu ve výši 15 tisíc korun a také provozovateli vozidla uložili kauci ve výši 100 tisíc korun, kterou řidič na místě uhradil. Řidiči byla další jízda zakázána a přestupkové jednání bude oznámeno na místě příslušný správní orgán k projednání.
por. Eva Červenková
17. března 2026