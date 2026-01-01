Policie České republiky  

Policisté cvičili pátrání po osobách v těžko přístupném terénu.
Nechyběli policejní psi i koně.
Ve středu v lesích na Kroměřížsku proběhlo cvičení zaměřené na pátrání po osobách. Do cvičení byly zapojeny desítky policistů Krajského ředitelství policie Zlínského kraje. Přizvané útvary si vyzkoušely týmovou práci, která měla společný cíl, najít pohřešované. Velitelé opatření si mohli procvičit koordinaci sil a nasazených prostředků s efektivním využitím moderní techniky. Nechyběli policejní psi i koně.
Při pátrání po osobách je největším protivníkem čas. Každá minuta může rozhodnout.
Do akce se zapojil i nejmladší účastník, fenka Navi, která bude při obdobných náročných pátracích akcích společně s dalšími speciálně vycvičenými psy na vyhledávání osob v terénu naší velkou oporou.
22. května 2026, por. Radomír Šiška, DiS.