Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Policisté chytili uprchlého vězně
Skrýval se v kufru vozidla.
Profesionální práce, týmová spolupráce a dávka odhodlání vedly k dopadení vězně, který v polovině srpna po skončení směny nepozorovaně uprchl z nestřeženého pracoviště mimo areál věznice v Jihomoravském kraji.
Policisté prvosledové hlídky ze Zlína získali poznatek, že se jednadvacetiletý muž pohybuje na Zlínsku. Po několikadenním shromažďování informací se jim podařilo vypátrat jeho úkryt. Skrýval se v odstaveném nepojízdném vozidla u lesa mezi obcemi Velíková a Lukov.
Na místo vyrazila prvosledová hlídka společně se dvěma hlídkami policistů z pohotovostního a eskortního oddělení. Společně si vytyčili perimetr, který bylo nutné prohledat, aby objevili zaparkované vozidlo. Postupovali s maximální opatrností, protože nebylo jasné, zda vězeň není ozbrojený, a zároveň hrozilo, že se pokusí o další útěk.
Po několika minutách policisté vozidlo uviděli a okamžitě k němu vyběhli. Ačkoli se zdálo, že je prázdné, brzy si všimli pohybu uvnitř. Muž se skutečně ukrýval v zavazadlovém prostoru.
Po několika výzvách policistů uprchlík vylezl z úkrytu. Policisté ho omezili na osobní svobodě a po nezbytné administrativě ho předali zpět do výkonu trestu.
28. srpna 2025; por. Bc. Monika Kozumplíková