Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Policisté bývají první na místě
Tentokrát pomáhali muži, který zkolaboval a ztratil vědomí.
Policisté se v rámci své služby dostávají do nejrůznějších, mnohdy dramatických situací. Těmi nejzávaznajšími jsou ty, při kterých bojují o životy lidí. Vzhledem k tomu, že policejní hlídky jsou neustále na pohybu, a tím pádem mnohdy i na blízku těchto krizových situacích, byla řada policejních vozidel vybavena přístroji AED, které zásadním způsobem přispívají k záchraně životů.
Minulý čtvrtek 11. prosince došlo k podobné události. Policisté přijali oznámení o tom, že v jedné obci na Českobudějovicku zkolaboval doma muž. Operační důstojník okamžitě vyhodnotil situaci a zjistil, že nedaleko této obce, konkrétně na dálnici D3, provádí kontrolu vozidel policisté z dálničního oddělení Borek, kteří měli automobil vybavený právě AED přístrojem. Neprodleně je tedy poslal na danou adresu. Policisté během čtyř minut přijeli na místo. Byli zde jako první. Muž se zdravotními problémy ležel nehybně v posteli. Policisté použili přístroj AED, který však nedoporučil výboj. Muž vzápětí začal reagovat na podněty policistů. Ti po celou dobu do příjezdu zdravotníků sledovali mužův zdravotní stav, a to i díky nalepeným elektrodám přístroje AED, který jeho stav vyhodnocoval. Poté pacienta předali záchranářům, byl při vědomí. Policisté se pak vrátili ke své práci.
Přesto, že v tomto případě nedoporučil přístroj výboj, bylo důležité, že policisté byli na místě během několika málo minut a nemocnému muži pomohli. Člověku, který je v nesnásích a čeká na pomoc, se každá minuta zdá nekonečně dlouhá. Včasný příjezd tak znamená větší šanci na záchranu. Policistům patří poděkování za výborně odvedenou práci.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
16. prosince 2025