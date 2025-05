Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Policisté byli u otevření nové cyklostezky

JABLONECKO – Pravidla bezpečného chování cyklistům u příležitosti otevření nové cyklostezky připomínali policisté ze Železného Brodu.

Včera byla slavnostně otevřena další část cyklostezky Greenway Jizera. Úsek ze Železného Brodu do Líšného je dlouhý necelých pět kilometrů a vede ve složitém terénu v údolí v těsné blízkosti řeky. Toto slavnostní otevření přilákalo i přes nepřízeň počasí stovky nadšenců pro cyklistiku i turistiku. Policisté z Obvodního oddělení v Železném Brodě využili této příležitosti k tomu, aby cyklistům připomněli základní pravidla bezpečného chování jak v silničním provozu, tak i při jízdě na cyklostezkách. Samozřejmě v této souvislosti všem zdůrazňovali důležitou skutečnost. A sice to, že cyklisté, samozřejmě společně s chodci, jsou těmi nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Vždyť každý pád a náraz do jakékoliv překážky je pro ně vždy velmi bolestivý a může mít pro ně i vážné někdy i tragické následky. Policisté na svém stanovišti hovořili nejen s dospělými návštěvník akce, ale svoji pozornost také věnovali dětem, kterým mimo jiného trpělivě vysvětlovali i význam těch nejdůležitějších značek používaných na silnicích.

Policisté otevření cyklostezky v uvedeném úseku mezi Železným Brodem a Líšným velmi vítají a současně žádají všechny cyklisty, aby ji plně využívali. Jízda na kole po této cyklostezce bude pro všechny zcela jistě bezpečnější než jízda ve stejném úseku po velmi frekventované silnici první třídy č. 10.





19. 5. 2025

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem