Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Policisté byli nápomocni ženě, která je požádala o pomoc při hledání ztraceného manžela

MŘ Ostrava - Šťastný konec zatoulaného 87letého seniora.

Muži zákona byli ve správnou dobu na správném místě a díky jejich přístupu skončila jejich služba úsměvem jak jejich, tak seniorského manželského páru.

Na konci minulého týdne policisté z oddělení hlídkové služby prováděli noční dohled v Ostravě-Porubě. Na ulici Řecké na projíždějící služební vozidlo zamávala starší dáma, která policisty požádala o pomoc. Zhruba před 15 minutami měl z domova odejít její manžel, který trpí Alzheimerovou nemocí. Bála se, aby se neztratil. Policisté okamžitě zareagovali a ženě, které bylo přes 80 let, se začali věnovat. Zjišťovali informace, zda nemá její manžel k nějakému místu blízký vztah. Společně nasedli do služebního vozidla a začali tato místa objíždět. Projížděli všechny možné trasy, autobusové a tramvajové zastávky i místo bývalého trvalého bydliště. Naštěstí zhruba do 20 minut se podařilo 87letého seniora najít na ulici Mongolská. Policisté vykouzlili úsměv na tváři jak jemu, tak manželce. Senior nebyl zraněný, jen lehce dezorientovaný. V pořádku manželský pár odvezli do jejich domova, popřáli jim pěkný zbytek noci a srdečně se s nimi rozloučili. Poděkování od ženy samozřejmě nechybělo.

dne 14. dubna 2025

por. Bc. Eva Michalíková

vytisknout e-mailem