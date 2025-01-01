Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Policisté budou cvičit v budově Státního okresního archivu v Klečůvce
Pátek 12. prosince 2025.
V pátek 12. prosince 2025 v době od 7.00 do 15.00 hod. budou policisté nacvičovat společné postupy při zákroku proti aktivnímu střelci v budově Státního okresního archivu Zlín – Klečůvka – zámek.
V průběhu dne bude v těchto místech omezený provoz, nicméně ulice bude průjezdná.
Můžeme tady také očekávat zvýšený pohyb policejních vozidel i hlasité zvuky jako střelba, křik nebo nářek. To vše je součástí cvičení.
Všichni zúčastnění se budou pohybovat uvnitř i v okolí budovy.
Žádáme proto občany o respektování pokynů policistů a zároveň děkujeme za ohleduplnost.
11. prosince 2025, por. Bc. Monika Kozumplíková