Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Policisté budou cvičit v budově Státního okresního archivu v Klečůvce

Pátek 12. prosince 2025. 

V pátek 12. prosince 2025 v době od 7.00 do 15.00 hod. budou policisté nacvičovat společné postupy při zákroku proti aktivnímu střelci v budově Státního okresního archivu Zlín – Klečůvka – zámek.

V průběhu dne bude v těchto místech omezený provoz, nicméně ulice bude průjezdná.

Můžeme tady také očekávat zvýšený pohyb policejních vozidel i hlasité zvuky jako střelba, křik nebo nářek. To vše je součástí cvičení.

Všichni zúčastnění se budou pohybovat uvnitř i v okolí budovy.

Žádáme proto občany o respektování pokynů policistů a zároveň děkujeme za ohleduplnost.

11. prosince 2025, por. Bc. Monika Kozumplíková

