Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Policisté budou cvičit v budově magistrátu na ul. L. Váchy
Ve čtvrtek 25. září 2025.
Ve čtvrtek 25. září 2025 v době od 7.00 do 15.00 hod. budou policisté společně se strážníky městské policie nacvičovat společné postupy při zákroku proti aktivnímu střelci v prostorách Magistrátu města Zlína na ulici L. Váchy 602.
V průběhu dne bude v těchto místech omezený provoz, nicméně ulice bude průjezdná.
Můžeme tady také očekávat zvýšený pohyb policejních vozidel.
Při cvičení se budou všichni zúčastnění pohybovat uvnitř i v okolí úřadu.
Žádáme proto občany o respektování pokynů policistů a zároveň děkujeme za ohleduplnost.
24. září 2025, por. Bc. Monika Kozumplíková