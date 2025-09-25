Policie České republiky  

Policisté budou cvičit v budově magistrátu na ul. L. Váchy

Ve čtvrtek 25. září 2025. 

Ve čtvrtek 25. září 2025 v době od 7.00 do 15.00 hod. budou policisté společně se strážníky městské policie nacvičovat společné postupy při zákroku proti aktivnímu střelci v prostorách Magistrátu města Zlína na ulici L. Váchy 602.

V průběhu dne bude v těchto místech omezený provoz, nicméně ulice bude průjezdná.

Můžeme tady také očekávat zvýšený pohyb policejních vozidel.

Při cvičení se budou všichni zúčastnění pohybovat uvnitř i v okolí úřadu.

Žádáme proto občany o respektování pokynů policistů a zároveň děkujeme za ohleduplnost.

24. září 2025, por. Bc. Monika Kozumplíková

