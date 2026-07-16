Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Policisté během festivalu Hrady CZ dohlíželi na bezpečnost návštěvníků i plynulost dopravy
Náročný víkend mají za sebou policisté z Územního odboru Beroun, kteří se podíleli na rozsáhlém bezpečnostním opatření v souvislosti s konáním hudebního festivalu Hrady CZ pod hradem Točník. Tradiční kulturní akce každoročně přiláká tisíce návštěvníků z různých koutů republiky, a proto bylo cílem policistů zajistit bezproblémový průběh festivalu, bezpečnost jeho účastníků i plynulost silničního provozu v okolí místa konání.
Do bezpečnostního opatření bylo nasazeno několik desítek policistů napříč jednotlivými službami. Na opatření se podíleli policisté pořádkové služby, dopravní policisté i kriminalisté. Jejich úkolem bylo nejen dohlížet na dodržování veřejného pořádku, ale také předcházet protiprávnímu jednání, chránit majetek návštěvníků a zajistit bezpečný pohyb osob v okolí festivalového areálu.
Zvýšený dohled nad dopravou
Významnou část opatření tvořily dopravně-bezpečnostní kontroly zaměřené zejména na řidiče přijíždějící na festival nebo z něj odjíždějící. Policisté během víkendu zkontrolovali celkem 1 376 vozidel a 1 161 osob. Součástí kontrol bylo především ověřování, zda řidiči neusedají za volant pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
Přestože jsme rozsáhlé kontroly dopředu avizovali, hlídky odhalily celkem 30 řidičů, kteří nerespektovali zákonné povinnosti a usedli za volant pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních látek. Ve čtyřech případech přesáhla naměřená hodnota alkoholu hranici jednoho promile, což již zakládá podezření ze spáchání trestného činu.
Mezi nejzávažnější případy patřila řidička, která při první dechové zkoušce nadýchala 1,89 promile alkoholu. Druhou dechovou zkoušku už kvůli své podnapilosti nebyla schopna absolvovat. Takové jednání představuje závažné ohrožení nejen samotné řidičky, ale i ostatních účastníků silničního provozu.
V rámci dopravních kontrol a dalších zjištěných přestupků uložili policisté v příkazním řízení celkem 45 pokut v souhrnné výši 23 300 korun.
Bezpečný průběh festivalu
Po celou dobu konání akce policisté úzce spolupracovali s organizátory festivalu i ostatními složkami integrovaného záchranného systému. Díky koordinovanému postupu všech zapojených subjektů bylo možné pružně reagovat na aktuální situaci a zajistit bezpečný průběh akce pro návštěvníky i obyvatele okolních obcí. Přes vysokou návštěvnost a zvýšený pohyb osob v okolí festivalového areálu, nemuseli policisté během letošního ročníku řešit žádné závažné oznámení přímo související s konáním hudebního festivalu.
nprap. Simona Vacherlohnová
preventistka PČR ÚO Beroun
16. července 2026