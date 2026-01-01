Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Policisté během dvou dnů realizovali tři soudní příkazy
Dvě zatčení a jedno předvedení na Děčínsku.
Policisté na Děčínsku během uplynulých dvou dnů úspěšně realizovali dva příkazy k zatčení a jeden příkaz k předvedení, které vydaly okresní soudy.
V pondělí 2. února 2026 rumburští policisté vypátrali 42letého muže v Rumburku, na kterého byl Okresním soudem Děčín vydán příkaz k zatčení. Po ověření totožnosti byl muž omezen na osobní svobodě a převezen na obvodní oddělení v Rumburku k provedení nezbytných úkonů. O jeho vypátrání byl vyrozuměn příslušný soud. Následně bylo pátrání po této osobě odvoláno.
Další příkaz k zatčení policisté realizovali v úterý 3. února 2026 v Děčíně, kde vypátrali 30letého muže, na kterého byl Okresním soudem v Kladně vydán příkaz k zatčení. Po omezení na osobní svobodě byl převezen na obvodní oddělení Děčín-Podmokly a následně eskortován k okresnímu soudu v Kladně. Pátrání bylo téhož dne odvoláno.
Rovněž v úterý 3. února 2026 policisté z obvodního oddělení Děčín-Podmokly realizovali příkaz k předvedení, kdy v Děčíně vypátrali 25letého muže. Ten byl omezen na osobní svobodě a po provedení nezbytných úkonů byl eskortován k jednání příslušného okresního soudu.
Příkaz k zatčení vydává soud v případech, kdy se osoba vyhýbá trestnímu řízení a pro soudy není k zastižení. Příkaz k předvedení soud vydává tehdy, pokud se osoba bez řádné omluvy nedostaví k soudnímu jednání nebo nereaguje na předvolání soudu a je nutné zajistit její přítomnost. Policisté nadále úzce spolupracují se soudy při zajišťování výkonu soudních rozhodnutí, týkajících se osob, včetně realizace příkazů k zatčení, k předvedení či eskort osob k soudním jednáním.
Děčín 4. února 2026
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje