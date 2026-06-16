Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Policisté a záchranáři společně trénovali postup při mimořádných událostech
Cvičení proběhlo v nově zrekonstruovaném areálu školícího zařízení Janov u Nového Boru, který se otevíral v listopadu loňského roku.
Ve dnech 9. a 11. června 2026, se v rámci spolupráce Odboru služební přípravy Krajského ředitelství policie Libereckého kraje a Vzdělávacího výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje uskutečnil specializovaný výcvik zaměřený na zdravotnickou přípravu a koordinaci policie a záchranářů při mimořádných událostech s větším počtem zraněných.
Hlavním cílem bylo rozšířit odborné znalosti a praktické dovednosti policistů prvosledových hlídek a velitelů policie v oblasti zdravotnické přípravy. Na přípravě a realizaci výcviku se významně podíleli instruktoři a tým speciálních činností Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje.
Během cvičení si policisté vyzkoušeli řízení zásahu při mimořádné události s větším počtem zraněných či řízení součinnosti složek integrovaného záchranného systému. Se záchranáři trénovali organizaci prostoru zásahu z pohledu zdravotnického zabezpečení – třídění zraněných osob, koordinaci ošetřování zraněných osob, vytvoření a organizaci shromaždiště raněných, poskytování neodkladné přednemocniční péče nebo předávání zraněných osob zdravotní záchranné službě. Členové záchranné služby si mohli v balistických vestách a přilbách na vlastní kůži taktéž vyzkoušet zásah proti aktivnímu střelci a šlo jim to výborně.
Do cvičení se zapojili také studenti Střední školy řemesel a služeb Jablonec nad Nisou, kteří pomohli vytvořit realistické podmínky zásahu. Díky jejich nasazení v rolích figurantů, mohli účastníci procvičovat postupy v situacích, co nejvíce odpovídajících skutečným událostem. Členové záchranné služby ve spolupráci s našimi kolegy navíc studentům připravili realistické maskování zranění, které věrně simulovalo následky různých typů úrazů.
Poděkování patří zejména Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje, za profesionální přístup, aktivní účast a ochotu podělit se o své zkušenosti. Odborníci z jejich řad poskytli našim účastníkům cenné informace, praktické rady a poznatky z reálných zásahů, které jsou pro výkon služby neocenitelné.
Společná cvičení tohoto typu přispívají k prohlubování spolupráce mezi složkami integrovaného záchranného systému a pomáhají zvyšovat připravenost na řešení mimořádných událostí.
16. června 2026
por. Mgr. Iva Martínková
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje