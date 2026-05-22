Policisté a škola společně učí bezpečnosti

Tentokrát přímo v terénu na cyklovýletě. 

Spolupráce školy a policie nemusí probíhat jen během besed a přednášek ve školních lavicích. Strakoničtí policisté připomínají zásady bezpečného chování při každé příležitosti a jednou z nich byl i tradiční školní cyklovýlet páťáků ze ZŠ Povážská Strakonice.

Policisté sledovali, jak děti dodržují pravidla silničního provozu a zásady bezpečné jízdy. Na jednom ze stanovišť, na hřišti v obci Novosedly, si společně zopakovali důležitá pravidla a zaměřili se především na význam používání cyklistických přileb a zásady být vidět. 

Kontrola se netýkala ale pouze dětí. Pozornosti policistů neunikli ani dospělí účastníci výletu - pedagogický doprovod a několik rodičů. U těch provedli orientační testy na alkohol i jiné návykové látky.

Výsledky kontroly potěšily všechny zúčastněné. Páťáci měli jízdní kola v pořádku, byli vybaveni reflexními vestami a všichni bez výjimky měli na hlavách cyklistické přilby. Dobře obstáli i dospělí. Dechové zkoušky i testy na návykové látky byly negativní. Navíc dětem šli příkladem nejen svým chováním, ale i tím, že měli na hlavách přilbu, přestože pro osoby starší 18 let není povinná.

Spolupráce školy, rodičů a policie tak opět ukázala, že bezpečnost dětí lze učit nejen ve třídách, ale i přímo v terénu. Právě tam, kde získané znalosti mohou jednou rozhodovat o zdraví i životech.

por. Mgr. Jaromíra Nováková
22. května 2026

