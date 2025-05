Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Policisté a hasiči reagovali na tragickou událost

BEROUNSKO – Více než 200 studentů se zúčastnilo preventivní přednášky na téma doprava. Impuls k přednášce nepřišel zvenčí, ale od samotných studentů, kteří tím reagovali na smrt spolužáka při dopravní nehodě.

Na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v Berouně v Hlinkách proběhla v úterý 6. května speciální dopravně-preventivní akce, kterou společně zrealizovali příslušníci Policie České republiky, Územního odboru Beroun, a Hasičského záchranného sboru Beroun za podpory vedení školy. Přednáška byla reakcí na tragickou dopravní nehodu jednoho ze studentů školy, který při ní svým zranění podlehl. K neštěstí došlo ve večerních hodinách 24. prosince 2024 na Berounsku.

Celé akce se zúčastnilo přes 200 studentů napříč ročníky, připojila se i část pedagogického sboru. Zajímavostí je, že samotní studenti byli iniciátory této preventivní přednášky. „Chtěli jsme, aby jeho smrt nebyla marná. Abychom si uvědomili, co se všechno na silnici může stát a jak snadné je udělat chybu, která už nejde vzít zpět,“ řekl jeden ze studentů.

Přednáška byla rozdělena na dvě části, a to na část policejní a na část hasičskou. Během programu byli účastníci seznámeni s termínem dopravní nehody a s úkony, které by po ní měly následovat včetně volání na tísňovou linku. Studenti se dozvěděli, za jakých podmínek je nutné přivolat k dopravní nehodě policisty a kdy to naopak nutné není. V další části policejní preventistka přítomné seznámila se statistikami dopravních nehod, a to například kde a v jakou dobu k nim nejčastěji dochází. Studenti si poslechli statistiky nejčastějších a nejtragičtějších příčin dopravních nehod. Na řádu dále přišly kazuistiky dvou dopravních nehod, ke kterým došlo v loňském roce na berounských silnicích a jejichž viníkem byli mladí řidiči s praxí řízení do několika měsíců. Studenti byli seznámeni s okolnostmi a následky nehod včetně fotodokumentace z místa.

Po přednášce policistů přišli na řadu hasiči, kteří studentům přiblížili jejich práci na místě dopravní nehody, která často spočívá v zajišťování místa a ve vyprošťování zraněných osob. Ke konci přednášky přidali autentické záběry z nehod a svých zásahů, které propojili ukázkou vyprošťovací a zásahové techniky.

Nejtragičtější příčiny dopravních nehod v roce 2024

nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky

nevěnování se řízení vozidla

přejetí do protisměru

nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky

nedání přednosti

Tyto příčiny patří k těm nejtragičtějším, neboť kombinují rizikové faktory typické i pro mladé řidiče – přeceňování schopností, podcenění rizik, nižší zkušenosti a větší míru rozptýlení. V krizových situacích pak často dochází ke ztrátě kontroly nad vozidlem s fatálními následky.

Přednáška ukázala realitu – ne vyčištěná data a čísla, ale skutečné příběhy, reálné zásahy, následky. Policisté i hasiči mluvili otevřeně a společně sdíleli své zkušenosti z praxe tak, aby ve škole už nikdy nemuseli zapalovat svíčky.

nprap. Simona Vacherlohnová

preventistka PČR ÚO Beroun

7. května 2025





