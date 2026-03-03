Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Policista zachránil muži přes 700 tisíc korun
Podvodníci přišli s legendou o falešném policistovi, bankéři a údajném pachateli s plnou mocí.
Záchrana člověka nemusí vždy souviset s jeho životem a zdravím, někdy se může jednat o záchranu jeho dosavadního způsobu života a budoucnosti. O tom, že jsou podvodníci schopni lehce připravit své oběti o statisíce a někdy i miliony korun, se přesvědčilo již mnoho lidí, kteří se pak ocitli zcela bez peněz, mnohdy s dluhy a s vážnými existenčními problémy. Šestašedesátiletý muž z Třebíčska měl ale velké štěstí. Jeho manželka podvod na poslední chvíli prokoukla, svého partnera se jí ale nepodařilo přesvědčit a muž odjel s cílem peníze „zachránit“. Žena ale kontaktovala policii na tísňové lince 158.
Policista na integrovaném operačním středisku muže při přibližně sedmnáctiminutovém hovoru nakonec přesvědčil, aby podvodníkům peníze nepředal. Policista tak muži a jeho rodině zachránil přes 700 tisíc korun. Dnes nprap. Petr Libich z integrovaného operačního střediska obdržel z rukou krajského policejního ředitele brig. gen. Mgr. Miloše Trojánka kázeňskou odměnu a poděkování za příkladné splnění služebních povinností.
Velmi emotivní případ s rychlým spádem se začal pro policisty odvíjet ve čtvrtek 19. února po druhé hodině odpoledne přijatým hovorem na tísňovou linku operačního střediska Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. Zavolala vyděšená žena, která žádala o pomoc v souvislosti s jejím manželem, který byl na cestě do Brna.
Uvěřil totiž podvodníkům, kteří se vydávali za policisty a bankéře. Podvedený muž přijal jejich hovor už kolem půl deváté dopoledne. Falešný policista použil legendu o údajném pachateli, který má notářsky ověřenou plnou moc muže, která mu umožňuje disponovat s penězi na jeho účtu. Své tvrzení podvodník podpořil dokumentem, který muži poslal. Muž tak obdržel kartu s fotografií údajné hledané osoby. Poté převzal hovor falešný bezpečnostní pracovník banky. Začal slibovat pomoc se záchranou peněz, což znamenalo nutnost jejich uložení do depozitu. Muž dostal za úkol předjednat si půjčku půl milionu korun, vzít si s sebou popisovač a jet do Brna. Tam měl vybrat všechny peníze ze svého účtu, dát je do tašky, napsat na ní kód a předat osobě, která si peníze vyzvedne. S mužem podvodníci komunikovali nepřetržitě několik hodin, do hovoru vstupoval další údajný policista a muž obdržel i předvolání k výslechu. Podvodníci vyvíjeli na muže enormní tlak, záměrně zvyšovali jeho stres a obavy, přehlcovali ho informacemi s cílem přimět ho k tomu, aby udělal, co oni chtějí. Komunikaci na telefonu nesměl vypnout, musel být s podvodníky ve stálém spojení a měl zakázáno vzít s sebou manželku. Muž se nechal přesvědčit, podvodníkům ještě musel poslat svou fotografii i vozidla a do Brna po jedné hodině odpoledne vyjel. Do děje ale vstoupila jeho manželka, které se situace zdála podezřelá, a když se jí nepodařilo zabránit svému partnerovi, aby odjel, obrátila se následně s žádostí o pomoc na policii. Navíc čelila ze strany podvodníků výhrůžkám a měla tak strach o sebe i o svého partnera.
Muži se při cestě komunikace s podvodníky krátce přerušila, zastavil v Rosicích, přijal hovor od své manželky a poté i hovor od skutečného existujícího policisty z Jihlavy, kterému se následně podařilo nemožné.
Policista byl natolik trpělivý, vytrvalý, profesionální a hlavně empatický, že se mu po přibližně 17 minutách podařilo muže přesvědčit, aby v jízdě do Brna nepokračoval. Na místo už za ním navíc jela hlídka místních policistů, kteří komunikaci s mužem převzali, stále byl totiž muž podvodníky natolik ovlivněn, že bylo nutné věnovat mu ještě další péči. Celou situací byl značně rozrušen. Když byl ve stavu schopném vydat se domů, vrátil se zpět za svojí manželkou a policista ho ještě telefonicky zkontroloval, že je vše v pořádku. S odstupem času podvedený muž všem policistům poděkoval, byl velmi vděčný za to, že mu pomohli včas prozřít a zachránili mu přes 700 tisíc korun.
„Poměrně dlouho mi trvalo, než jsem se muži vůbec dovolal, protože měl stále obsazeno. Nejprve mi ale nechtěl uvěřit, že se stal obětí podvodu, a urputně trval na svém, že musí své peníze zachránit. Nakonec se mi to ale povedlo. Když jsem si ověřil, že muž se v pořádku vrátil domů a nikomu žádné peníze nepředal, tak jsem si řekl, že ta moje práce má smysl,“ popsal policista dramatické okamžiky s tím, že muži ještě poradil, aby mezi svými známými a přáteli šířil osvětu. Protože kdo jiný, než ten, kdo se s takovým jednáním pachatelů setkal, může o svých zkušenostech lépe hovořit.
por. Bc. Jana Kroutilová, tisková mluvčí
3. března 2026