Policista vrátil do bezpečí fenku, která utekla z havarovaného auta
Pro její majitelku přiletěl vrtulník zdravotnické záchranné služby.
Zásah jednotek IZS si 16. dubna dopoledne vyžádala havárie osobního vozidla značky Škoda Fabia na silnici I/35. Jeho řidička projížděla po rychlostní komunikaci ve směru od Hodkovic nad Mohelkou do Turnova, když v katastru obce Žďárek u Sychrova zřejmě nepřizpůsobila rychlost zatáčce a vyletěla ze silnice do příkopu.
Do krajské nemocnice na vyšetření ji s blíže nespecifikovaným zraněním transportoval vrtulník. V šoku byla nejen ona, ale i její domácí mazlíček, fenka malého vzrůstu, o jejíž přítomnosti na místě zasahující záchranáři nevěděli do doby, než se vyřítila z auta a běžela jak o život po pětatřicítce, kde v té době auta naštěstí kvůli nehodě stála. Pokud by se rozjela, hrozila by jí smrt pod jejich koly, a pokud by auta začala před ní prudce brzdit, mohlo dojít k další kolizi.
Psíka proto naháněli hasiči, policisté, ale i někteří řidiči. Odchytit se ho podařilo nakonec až našemu kolegovi z obvodního oddělení v Rychnově u Jablonce nad Nisou nadpraporčíkovi Davidu Binderovi, kterému za jeho výkon lidé v koloně tleskali. Pejska jsme téhož dne předali do péče dceři řidičky fabie.
Útěk je přirozenou obranou psů, kteří se cítí ohroženi, v takovém stavu pak nejsou schopni vnímat žádné pokyny, a to ani od svých majitelů. Proto pokud budete někdy při nehodě v autě se svým psem, zajistěte si ho nejdříve na vodítko a z auta ho pusťte teprve tehdy až se uklidní.
20. 4. 2026
por. Bc. Ivana Baláková