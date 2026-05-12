Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Policista ve volnu nalezl odcizené vozidlo i s podezřelým
Pár hodin od krádeže skončil ve vazbě.
V Teplicích vnikl neznámý pachatel v noci do dílny u rodinného domu. Z domu pak odcizil klíče od zaparkované Škody Octavia a do něj si naložil nářadí a stroje, které v dílně nalezl, jako například vrtačky a pily. Ve vozidle měl majitel i platební karty, doklady od vozidla a osobní doklady. S vozidlem poté zloděj odjel neznámo kam. Po oznámení krádeže na policii, se rozeběhlo policejní pátrání. Na kamerách byl zaznamenán průjezd vozidla na Bílinu. Z fotografie policisté poznali totožnost řidiče, neboť je jejich častým „klientem“. V ranních hodinách pak jeden z policistů v civilu, který již byl po službě, uviděl na parkovišti v Bílině odcizené auto i s řidičem. Zavolal na linku 158 a přivolal si své uniformované kolegy. Ti zloděje po pár hodinách od krádeže zadrželi a ten se jim ke skutku doznal. Soud na něj následně uvalil vazbu, neboť je to známý recidivista. Část věcí včetně vozidla byla majiteli navrácena zpět.
12. května 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí