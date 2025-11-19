Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Policista ve volnu dopadl zloděje
Svůj lup si schovávali do kočárku, daleko však nedojeli.
Když se policista z chomutovského oddělení hlídkové služby v době svého volna v sobotu v podvečer vydal do jedné z prodejen v otvické obchodní zóně, netušil, že bude „pracovat“. Kromě něho totiž prodejnu navštívil i 30letý muž se svou 33letou přítelkyní, kteří tam nešli nakupovat, ale krást. Jejich záměr by jim zřejmě vyšel, kdyby ve stejnou dobu v obchodě nebyl i zmíněný policista. Ten si všiml, jak muž se ženou dávají do spodní části dětského kočárku drogistické zboží. Proto je začal sledovat a viděl, jak odcházejí z prodejny, aniž by za nákup zaplatili. Šel tedy za nimi a před prodejnou je zastavil a prokázal se jako příslušník policie. Muže se ženou vyzval, aby s ním šli zpět do prodejny, což oba udělali. V obchodě pak ukradené zboží (několik balení pracích kapslí a aviváž) v celkové hodnotě přes 2,5 tisíce korun vrátili. Policista mezitím kontaktoval své kolegy a společně s dotyčnými vyčkal na příjezd hlídky.
Policisté následnou lustrací zjistili, že pokud jde o krádeže, není muž žádným nováčkem. V minulosti byl za takové jednání opakovaně soudně trestán, naposledy mu soud uložil 16měsíční nepodmíněný trest odnětí svobody, z jehož výkonu byl propuštěn letos v červnu. Po převozu na jirkovské policejní oddělení si tento recidivista od policistů převzal záznam o sdělení podezření ze spáchání trestného činu krádeže a u soudu mu tedy kvůli opakování majetkové trestné činnosti nyní hrozí v krajním případě až tříletý trest.
Jednání jeho přítelkyně, která soudně trestána nebyla, policisté oznámili jako přestupek příslušnému úřadu.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
19. listopadu 2025