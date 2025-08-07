Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Policista ve svém volnu pomohl zadržet pachatele
Do služebního zákroku zasahovala jedna z přihlížejících, která vše narušovala.
Že policisté jsou stále ve službě i ve svém osobním volnu, ukázali muži zákona z kolínského oddělení hlídkové služby. Policista, který byl na procházce se svou rodinou, spatřil mladíka hledaného kvůli krádežím. Okamžitě zalarmoval své kolegy a poté jim pomáhal se zadržením. Zákrok ale narušovala jedna z přihlížejících, která mohla svým jednáním ohrozit bezpečnost celé situace.
K události došlo v červenci za bílého dne, kdy si policista ve svém volnu všiml muže, u kterého věděl, že je na něj vydán předběžný souhlas se zadržením kvůli majetkové trestné činnosti, které se dopouštěl v několika případech od konce června. Ani minutu neváhal a urychleně kontaktoval kolegy z oddělení hlídkové služby. Po celou dobu byl s nimi v telefonickém kontaktu a navigoval je k místu, kde se podezřelý nacházel.
Jakmile se policisté přiblížili k místu a mladík hlídku spatřil, vydal se na útěk. Jeden z policistů rychle vyběhl z vozidla a běžel za podezřelým Jaselskou ulicí směrem k parku, kde ho při pronásledování vyzýval, aby se zastavil, že jinak bude použito služební zbraně. Podezřelý výzvy uposlechl a lehl si rovnou na zem. Následně na to jej policisté zadrželi a převezli na služebnu k dalším úkonům.
Po zadržení policisté sdělili 31letému muži podezření ze spáchání dvou trestných činů, a to krádeže a porušování domovní svobody. Vzhledem k tomu, že se muž opakovaně vloupal do bytových domů a byl za majetkovou trestnou činnost v posledních třech letech odsouzen, mu nyní hrozí trest odnětím svobody až na tři léta.
V průběhu služebního zákroku se v parku nacházely dvě ženy, z nichž jedna začala policistovi slovně nadávat. Zasahující policista ženu několikrát vyzýval, aby opustila prostor kvůli probíhajícímu zákroku, což naprosto ignorovala a neustále policistu slovně napadala.
Apelujeme na veřejnost, že v takových či podobných situacích může jakékoliv narušení vést nejen k postihu, ale také ke zkomplikování či dokonce zmaření celého zákroku.
Občanům tedy doporučujeme, aby nijak nezasahovali do činnosti policie, a to jak fyzicky, tak slovně, respektovali pokyny policistů ohledně perimetru nebo vymezeného prostoru, nezdržovali se v místech, kde by mohli bránit zásahu nebo byli ohroženi a pokud vás policista k čemukoliv vyzve, bezodkladně uposlechněte.
por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
7. srpna 2025