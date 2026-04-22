Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Policista v civilu zachránil muže, který chtěl skočit z mostu
Nebylo to poprvé, co takhle zasahoval v době svého volna.
V pátek 17. dubna letošního roku jel policista Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje mjr. Bc. Václav Košař, vedoucí oddělení služební kynologie, ze svého bydliště na Plzeňsku do Karlových Varů. Krátce po 5. hodině ranní si v Plzni v ulici Chrástecká všiml, že na mostě stojí dvě osoby a jedna z nich je za zábradlím. Policista neváhal ani vteřinu, zastavil své vozidlo a šel zjistit, co se na místě děje.
Po krátké diskuzi zjistil, že muž stojící za zábradlím takto řeší své osobní problémy a z mostu chce skočit. Společně s další osobou, která již na místě byla, se jim povedlo s mužem za zábradlím navázat kontakt a přiblížit se k němu. Po chvíli policista v civilu využil vhodného momentu a muže stojícího za zábradlím chytil a přetáhl zpět přes zábradlí. Tím mu zamezil z mostu skočit. Následně společně počkali na příjezd policejních hlídek. Muž byl po příjezdu rychlé záchranné služby převezen do nemocnice.
„Byl jsem ve správnou dobu na správném místě. Jsem rád, že se podařilo muže zachránit, to je to nejdůležitější. Doufám, že již nebude mít podobné myšlenky a bude si vážit toho nejcennějšího, co máme, tedy svého života,“ uvedl mjr. Bc. Václav Košař, který se v podobné situaci neoctil poprvé.
V květnu roku 2023 došlo ve Smědčicích, což je obec nacházející se v okrese Rokycany, k vážné dopravní nehodě, při které se čelně střetl osobní vůz s dodávkou. Jako první byl tehdy na místě právě mjr. Bc. Václav Košař, který poblíž dopravní nehody bydlí. Ten tehdy v době osobního volna na místě poskytoval první pomoc zraněným a zároveň v místě dopravní nehody řídil záchranné práce. Za tento čin byl tehdy oceněn medailí ředitele Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.
I v tomto případě si policistu pozval plk. Mgr. Michal Šavrňa, ředitel Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, který mu osobně poděkoval.
nprap. Jakub Kopřiva
22.4.2026