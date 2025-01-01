Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Policista v civilu nezaváhal.

Když se v ZOO ztratila holčička, pomohl a sám ji našel. 

Co jiní možná přehlédli, on neignoroval. Policista z pohotovostního a eskortního oddělení ze Zlína se o víkendu vypravil s rodinou do ZOO Lešná. Hned u vstupu si ale všiml rozruchu a uslyšel zoufalý hlas mladé maminky, která právě sdělovala zaměstnankyni ZOO, že se jí ztratila dcera.

Nezůstal stát stranou. Přestože nebyl ve službě, přišel k vystrašené ženě a chtěl jí pomoci. Ptal se na veškeré podrobnosti: věk, výšku, oblečení, barvu a délku vlasů ztracené holčičky. Vše si pečlivě zaznamenal a bez zaváhání kontaktoval své kolegy, kteří byli právě ve službě, aby se zapojili do pátrání. Sám se pak vydal do rozlehlého areálu hledat dítě.

A měl štěstí! Nebo možná jen správný instinkt. Už po několika desítkách metrů narazil u pavilonu rejnoků na holčičku, která odpovídala popisu. Byla vyděšená a hledala maminku.

Policista ji bezpečně dovedl zpět a předal do náruče dojaté matky. Všechno tak naštěstí skončilo dobře díky tomu, že se zastavil, všímal si a nebyl lhostejný.

26. srpna 2025; por. Bc. Monika Kozumplíková

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 