Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Policista v civilu nezaváhal.
Když se v ZOO ztratila holčička, pomohl a sám ji našel.
Co jiní možná přehlédli, on neignoroval. Policista z pohotovostního a eskortního oddělení ze Zlína se o víkendu vypravil s rodinou do ZOO Lešná. Hned u vstupu si ale všiml rozruchu a uslyšel zoufalý hlas mladé maminky, která právě sdělovala zaměstnankyni ZOO, že se jí ztratila dcera.
Nezůstal stát stranou. Přestože nebyl ve službě, přišel k vystrašené ženě a chtěl jí pomoci. Ptal se na veškeré podrobnosti: věk, výšku, oblečení, barvu a délku vlasů ztracené holčičky. Vše si pečlivě zaznamenal a bez zaváhání kontaktoval své kolegy, kteří byli právě ve službě, aby se zapojili do pátrání. Sám se pak vydal do rozlehlého areálu hledat dítě.
A měl štěstí! Nebo možná jen správný instinkt. Už po několika desítkách metrů narazil u pavilonu rejnoků na holčičku, která odpovídala popisu. Byla vyděšená a hledala maminku.
Policista ji bezpečně dovedl zpět a předal do náruče dojaté matky. Všechno tak naštěstí skončilo dobře díky tomu, že se zastavil, všímal si a nebyl lhostejný.
26. srpna 2025; por. Bc. Monika Kozumplíková