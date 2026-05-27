Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Policista utrpěl při řízení křižovatky v Doksech úraz na ruce

Hledáme svědky události i řidiče, jehož vozidlo se dostalo do kontaktu s policistou. 

Minulý pátek 22. května krátce před osmou hodinou ranní se v Doksech v křižovatce silnice I/38 a silnice druhé třídy číslo 270 střetl motocykl s osobním vozidlem značky Kia. Policisté a městští strážníci následně v této souvislosti v křižovatce omezili provoz a dopravu řídili kyvadlově. Při řízení křižovatky se jeden z dvojice policistů dostal do kontaktu s projíždějícím osobním vozidlem tovární značky Škoda Fabia Combi stříbrné barvy a utrpěl přitom poranění na ruce. Z důvodu řádného objasnění průběhu této události žádáme řidiče fabie, aby nás sám kontaktoval a podal nám k ní své vysvětlení. Rovněž uvítáme svědectví osob, které k objasnění kolize mohou přispět svými informacemi. Obraťte se prosím na kteroukoliv služebnu PČR nebo na naši bezplatnou linku 158.

27. 5. 2026
por. Bc. Ivana Baláková

