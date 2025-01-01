Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Policista roku
Ocenění si převzali ti nejlepší z nejlepších.
V pátek 12. prosince proběhlo již tradičně slavnostní vyhlášení nejlepších jihomoravských policistů, občanských zaměstnanců a sportovců za rok 2025. Ceremoniál se konal na brněnské Nové radnici za přítomnosti vedení Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje v čele s brig. gen. Leošem Tržilem a s účastí mnoha významných hostů. Slavnostní akt doprovázela Hudba hradní stráže a policie České republiky.
Titul Policista roku si letos odnesl por. Tomáš Kodras z Městského ředitelství Brno. Jedná se o velmi aktivního kriminalistu s výbornou místní a osobní znalostí, který se specializuje na objasňování zejména majetkové trestné činnosti. Na svém kontě má za letošní rok pěknou sbírku zadržených pachatelů a objasněné případy různých krádeží v rámci Brna.
Ocenění za Čin roku 2025 získali prap. Martin Učeň, prap. Jakub Marek, nstržm. Štěpán Pruchnicki z Dálničního oddělení Chrlice. Policisté letos v březnu zasahovali na dálnici, kde se jim podařilo resuscitovat novorozence. Miminku, které náhle přestalo dýchat poskytli první pomoc a podařilo se jim obnovit základní životní funkce.
Hlavní trofej v kategorii Tým roku si letos odnesli policisté z Obvodního oddělení Tišnov. Oddělení dosahuje dlouhodobě nadprůměrných výsledků, je personálně stabilní a profesně na velmi vysoké úrovni.
Nejlepší Sportovkyní roku se letos stala nprap. Andrea Korbelová ze Školního policejního střediska. Držitelka mnoha prestižních ocenění z oblasti bojových sportů a nositelka českého rekordu v počtu přeražených stavebních tvárnic.
Vyhlášeno bylo ještě spoustu neméně zajímavých kategorií například nejlepší specialista, velitel, veterán či občanský zaměstnanec roku a další. Program pokračoval adventním koncertem v Katedrále svatých Petra a Pavla na Petrově.
por. Andrea Cejnková, 15. prosince 2025