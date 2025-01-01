Policie České republiky  

Policista předal ztracené děti matce

Šťastné shledání v Uherském Hradišti. 

Strach, bezmoc a zoufalství, právě tyto pocity zaplavily osmatřicetiletou ženu z Uherského Hradiště, když se jí ve Smetanových sadech ztratily z dohledu dvě malé děti ve věku devět a sedm let. Okamžitě zavolala na tísňovou linku 158 a ohlásila jejich pohřešování. Minuty se měnily v nekonečnost.

V tu chvíli se v její blízkosti nacházel nprap. Tomáš Varga z odboru služební přípravy, který byl právě ve svém osobním volnu. Shodou okolností si oba rodiče přijeli vyzvednout své děti z kroužku juda. Policista si všiml rozrušené ženy, neváhal ani vteřinu a pustil se do pátrání.
Během krátké chvíle se mu podařilo obě děti najít. Zdravé, nezraněné, jen trochu vystrašené. Následné shledání s maminkou bylo dojemné, plné slz úlevy, objetí a nekonečných díků.

Díky pohotovosti, empatii a ochotě pomoci se celá situace obešla bez následků. A z obyčejného dne se stal den, na který nikdo z přítomných nezapomene.

12. listopadu 2025, mjr. Mgr. Bc. Šárka Trnková

