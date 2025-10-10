Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Policista pomohl spoluhráči
Kamarád bojoval o život.
Dne 3. října 2025 během pravidelného fotbalového tréninku v Meziboří u Litvínova došlo k mimořádné události, kdy jeden z hráčů utrpěl náhlou srdeční zástavu.
Mezi přítomnými spoluhráči byl naštěstí také náš kolega podporučík Jan Liboměrský, vedoucí policejní stanice Meziboří, který byl v tu dobu mimo službu. „Při pravidelném tréninku můj kamarád a spoluhráč upadl na zem a přestal dýchat. Bylo potřeba jednat rychle. Okamžitě jsem přistoupil k nepřímé masáži srdce a s použitím soukromého AED se podařilo obnovit základní životní funkce. Rád bych poděkoval i všem přítomným za podíl na záchraně života našeho kamaráda. Byla to nepříjemná situace, která byla důkazem společného lidského úsilí,“ uvedl velitel mezibořské policejní stanice.
Díky jeho okamžité, profesionální a pohotové reakci s následným použitím defibrilátoru, se podařilo obnovit životní funkce postiženého ještě před příjezdem posádky rychlé záchranné služby a vrtulníku letecké záchranné služby.
Tímto bychom chtěli jménem Policie České republiky vyjádřit upřímné poděkování Janu Liboměrskému za jeho mimořádné jednání, které prokázal. Poděkování patří rovněž všem spoluhráčům a pracovníkům záchranné služby, kteří svou profesionalitou a nasazením nepochybně přispěli k záchraně života.
Událost nezůstala v policejním sboru bez povšimnutí. Jan Liboměrský si z rukou ředitele ústeckých policistů pana plukovníka Zbyňka Dvořáka převzal za mimořádný čin ocenění a zejména velké poděkování. Svým jednáním naplnil nejen hodnoty Policie České republiky, ale i lidské solidarity a odvahy. Vážíme všech policistů, kteří jdou příkladem svým kolegům i celé veřejnosti.
por. Václav Krieger
KŘP Ústeckého kraje
oddělení tisku a prevence
10. října 2025