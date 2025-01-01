Policista / policistka v Pardubickém kraji – náborový příspěvek 110 000 Kč
KŘP Pardubického kraje – služební poměr policisty / policistky v přímém výkonu služby
Obecně
- místo výkonu v rámci Pardubického kraje - územní odbory Pardubice, Ústí nad Orlicí, Svitavy, Chrudim
- přijímací řízení: trvá přibližně 3 měsíce, kdy absolvujete psychologické vyšetření zaměřené na předpoklady stanovené pro výkon služby u policie, prověrku tělesné zdatnosti a zdravotní prohlídku
- po zdárném ukončení přijímacího řízení se uchazeč stává policistou a čeká jej základní odborná příprava, kterou podle druhu služby absolvuje v Praze, Brně, Holešově nebo Jihlavě, po celou dobu pobírá policista služební příjem, je mu hrazena strava, ubytování i cestovné.
Náplň práce
- nový policista je zařazen na obvodních odděleních, oddělení hlídkové služby, pohotovostním a eskortním oddělení, oddělení cizinecké policie nebo na dopravním inspektorátu, dále na dálničním oddělení Městec a Opatovec.
Platové podmínky a další benefity
- po dobu studia základní odborné přípravy náleží policistovi služební příjem 31.570 Kč, poté je mu služební příjem zvýšen dle místa služebního zařazení až na 40.250 Kč a v průběhu služebního poměru je mu plat pravidelně navyšován
- náborový příspěvek v nezdaněné výši činí 110.000 Kč
- základní doba služby 37,5 hodiny týdně
- 6 týdnů dovolené
- síť resortních zdravotnických zařízení
- možnost rekreace v resortních sportovních či rekreačních zařízeních
- příspěvek na životní a penzijní připojištění
- příspěvky na stravování, rekreační pobyt, lázeňský rehabilitační pobyt
- náhrady výdajů (cestovné, stravné)
- po 6-ti letech služby vzniká policistovi nárok na odchodné ve výši jednonásobku služebního příjmu, tato částka se mu s odslouženými roky navyšuje
- po 15-ti letech vzniká nárok na výsluhový příspěvek, i tento se mu s každým odslouženým rokem navyšuje až do 50% průměrného služebního příjmu.
Požadujeme
- rodný list, doklad o nejvyšším dosažením vzdělání, životopis.
Co musíte splňovat?
- být občanem České republiky
- být starší 18-ti let
- být bezúhonný
- mít minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
- být zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby.
Další informace
- nejprve si Vás pozveme na informační schůzku, která je nezávazná, zde se dozvíte o Policii ČR, možnostech rozvoje kariéry a budou vám zodpovězeny dotazy
- možnost nástupu: dle dohody.
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy a tel. kontaktu pro účely kontaktování na adresu krpe.nabor@pcr.cz.
Případné doplňující informace je možné získat u personálního odboru, tel. číslo: 720 166 708.