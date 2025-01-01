Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 

Policista / policistka v Pardubickém kraji – náborový příspěvek 110 000 Kč

KŘP Pardubického kraje – služební poměr policisty / policistky v přímém výkonu služby 

Obecně

  • místo výkonu v rámci Pardubického kraje  - územní odbory Pardubice, Ústí nad Orlicí, Svitavy, Chrudim
  • přijímací řízení: trvá přibližně 3 měsíce, kdy absolvujete psychologické vyšetření zaměřené na předpoklady stanovené pro výkon služby u policie, prověrku tělesné zdatnosti a zdravotní prohlídku
  • po zdárném ukončení přijímacího řízení se uchazeč stává policistou a čeká jej základní odborná příprava, kterou podle druhu služby absolvuje v Praze, Brně, Holešově nebo Jihlavě, po celou dobu pobírá policista služební příjem, je mu hrazena strava, ubytování i cestovné.

Náplň práce

  • nový policista je zařazen na obvodních odděleních, oddělení hlídkové služby, pohotovostním a eskortním oddělení, oddělení cizinecké policie nebo na dopravním inspektorátu, dále na dálničním oddělení Městec a Opatovec.

Platové podmínky a další benefity

  • po dobu studia základní odborné přípravy náleží policistovi služební příjem 31.570 Kč, poté je mu služební příjem zvýšen dle místa služebního zařazení až na 40.250 Kč a v průběhu služebního poměru je mu plat pravidelně navyšován
  • náborový příspěvek v nezdaněné výši činí 110.000 Kč
  • základní doba služby 37,5 hodiny týdně
  • 6 týdnů dovolené
  • síť resortních zdravotnických zařízení
  • možnost rekreace v resortních sportovních či rekreačních zařízeních
  • příspěvek na životní a penzijní připojištění
  • příspěvky na stravování, rekreační pobyt, lázeňský rehabilitační pobyt
  • náhrady výdajů (cestovné, stravné)
  • po 6-ti letech služby vzniká policistovi nárok na odchodné ve výši jednonásobku služebního příjmu, tato částka se mu s odslouženými roky navyšuje
  • po 15-ti letech vzniká nárok na výsluhový příspěvek, i tento se mu s každým odslouženým rokem navyšuje až do 50% průměrného služebního příjmu.

Požadujeme

  • rodný list, doklad o nejvyšším dosažením vzdělání, životopis.

Co musíte splňovat?

  • být občanem České republiky
  • být starší 18-ti let
  • být bezúhonný
  • mít minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
  • být zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby.

Další informace

  • nejprve si Vás pozveme na informační schůzku, která je nezávazná, zde se dozvíte o Policii ČR, možnostech rozvoje kariéry a budou vám zodpovězeny dotazy
  • možnost nástupu: dle dohody.


V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy a tel. kontaktu pro účely kontaktování na adresu krpe.nabor@pcr.cz

Případné doplňující informace je možné získat u personálního odboru, tel. číslo: 720 166 708.

Související dokumenty

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 