Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Policista mimo službu zachránil ženě život
Pohotovým zásahem zabránil ženě skočit z mostu v Ústí nad Labem.
Dne 26. dubna 2026, krátce před polednem, projížděl prap. Václav Richter, příslušník cizinecké policie, v době svého osobního volna přes Mariánský most v Ústí nad Labem. Najednou jej manželka upozornila na ženu stojící za zábradlím mostu, v protisměru jízdy, v prostoru nad přemostěním silnice. Prap. Richter okamžitě zastavil a bez jakéhokoli zaváhání šel ženě pomoci. Již při přibližování začal s ženou hovořit, nejprve se představil a snažil se ženu uklidnit. Navzdory vysokému riziku pádu a extrémně krátkému času na reakci se k ženě přiblížil na minimální vzdálenost, uchopil ji za ruku a následně ji rukama zajistil přes konstrukci zábradlí pevným držením kolem pasu. Tímto odvážným a rozhodným zákrokem jí znemožnil skočit.. Po celou dobu jí držel a muvil s ní, snažil se stabilizovat její psychické rozrušení a zároveň ji nepřetržitě jistil. Do příjezdu složek integrovaného záchranného systému mu pomáhal ještě přítomný kolega z Hasičského záchranného sboru, který byl svědkem události. Prap. Richter ženu pevně držel i po příjezdu policejních hlídek, neboť jakékoli uvolnění by mohlo mít fatální následky. Po příjezdu jednotky Hasičského záchranného sboru byla žena zajištěna fixačním pásem k zábradlí a za využití lezecké techniky bezpečně transportována zpět na komunikaci. Následně byla předána do péče zdravotnické záchranné služby.
Policista svým mimořádně pohotovým, rozhodným a osobně odvážným jednáním zabránil tragédii a zachránil lidský život.
prap. Václav Richter
Ústí Nad Labem 4. května 2026
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje