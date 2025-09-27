Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Policista Martin Kubíček míří na mistrovství světa IRONMAN 70.3 do Marbelly
Po vítězství na Hradeckém IRONMANU 5150 se Martin chystá na největší závod své dosavadní kariéry.
Martin Kubíček není jen výborný triatlonista, ale také profesionál v řadách Policie ČR. Kombinuje náročnou práci spojovacího technika s intenzivní sportovní přípravou, která ho letos zavede až na světový šampionát IRONMAN 70.3 ve španělské Marbelle. Jak zvládá skloubit službu, trénink a rodinný život? A s jakými ambicemi vyráží na závod, kde se potká s nejlepšími amatérskými triatlonisty světa? ZeptaliMartin Kubíček - vítězství IRONMAN 5150 jsme se ho.
Martine, už za pár týdnů tě čeká světový šampionát. Jak se cítíš?
Upřímně? Těším se, ale zároveň cítím velký respekt. Je to obrovská událost, na kterou jsem intenzivně připravoval. Od listopadu 2024 jsem odtrénoval přes 480 hodin a teď už jen ladím formu. Marbella je pro mě nejen vrcholem sezóny, ale možná i celé dosavadní triatlonové kariéry.
Jak ses na mistrovství kvalifikoval?
V roce 2024 jsem skončil druhý ve své věkové kategorii 30–35 let na IRONMAN 70.3 v Hradci Králové. Díky tomu jsem získal slot na mistrovství světa. Byla to obrovská motivace – od té chvíle jsem věděl, že tomu dám všechno.
Co všechno jsi během přípravy stihl?
Zaměřil jsem se hlavně na běh – podařilo se mi posunout osobní rekordy na všech distancích: půlmaraton za 1:14:30, maraton za 2:36:50 a desítku za 33:19. Na jaře jsem obhájil vítězství v bězích bezpečnostních a záchranných složek, v létě pak přišly triatlony.
Jedním z nich byl i Hradecký IRONMAN 5150, který jsi vyhrál. Jaký byl ten závod?
Skvělý! Plavání jsem zvládl za 22 minut, na kole jsem se posunul na druhé místo a v běhu jsem šel hned po pár stech metrech do čela. Běh jsem zaběhl za 35 minut a cílový čas 2:04:47 mi zajistil celkové vítězství. Byl to silný moment a potvrzení, že příprava jde správným směrem.
A pak přišlo vítězství na Chlumeckém triatlonku.
Přesně tak. Dva týdny po Hradci jsem si šel zazávodit do Chlumce – menší závod, ale skvělá atmosféra a výborný tréninkový test. A povedlo se mi vyhrát i tam.
Kromě sportu pracuješ u Policie ČR. Jak zvládáš skloubit práci a trénink?
Pracuji jako spojovací technik na oddělení OIKT (oddělení informačních a komunikačních technologií v Jičíně), kde využívám své technické vzdělání. Práce mě baví – neustále se učím nové věci z oblasti IT i telekomunikačních technologií. I když už nejsem v přímém výkonu služby, snažím se vytvářet co nejlepší podmínky pro kolegy v terénu. Z vlastní zkušenosti vím, jak je jejich práce náročná, a právě proto se jim snažím být oporou.
Trénink kombinuji s prací tak, jak to jde – většinou brzy ráno nebo večer. Je to o prioritách a vnitřní motivaci.
Co tě na triatlonu nejvíc baví?
Je to komplexní sport – fyzicky i mentálně. Každý závod je výzva. Baví mě ta různorodost, plánování, strategie. A hlavně to, že se pořád mohu zlepšovat.
Co bys chtěl v Marbelle dokázat?
Chci tam nechat všechno. Nejedu si jen zazávodit, ale opravdu bojovat. Konkurence bude obrovská, ale mám za sebou poctivou přípravu a věřím, že můžu předvést svůj nejlepší výkon.
Martinovi přejeme úspěch na mistrovství světa a děkujeme za profesionální a důstojnou reprezentaci Policie ČR.
por. Bc. Martina Jandová
