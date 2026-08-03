Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Obnova oběhu - zachráněný život
Policisté přispěli k záchraně života v Trutnově.
V sobotu 4. července jsme po desáté hodině večer byli přivoláni ke kolapsu muže v jednom z trutnovských barů. Policejní hlídka dorazila na místo do pěti minut, krátce po příjezdu záchranářů. Ti zahájili první život zachraňující úkony muže, který nedýchal. Záchranáři se s policistou střídali několik minut v nepřímé srdeční masáži. Při nepřímé srdeční masáži, kterou v dané chvíli prováděl praporčík Milan Makovička, začal muž (1995) opět sám dýchat a z úst záchranářů zazněla věta "OBNOVA OBĚHU".
Další přivolaní policisté už v mezidobí koordinovali dopravu v okolí plánovaného přistání záchranářského vrtulníku, který muže následně transportoval do Fakultní nemocnice Hradec Králové k dalšímu ošetření.
Pro praporčíka Makovičku to navíc letos není první zákrok, kdy prováděl nepřímou srdeční masáž. V březnu zasahoval jako člen policejní hlídky na Trutnovsku. Policistovi patří velké poděkování za jeho odborný zásah a pomoc.
Další významný podíly na záchraně života a koordinace se složkami IZS jen potvrzuje důležitost spolupráce v každodenním životě každého z nás. Školeními zaměřenými na první pomoc procházejí naši policisté průběžně. „Mnohdy to jsou právě oni, kteří dorazí na místo události jako první, protože jsou často „v terénu“ a neustále na pohybu. Klíčová je pak rychlost předané informace a následná spolupráce všech zasahujících složek na místě, a to platí nejen při těchto událostech, ale i obecně. Jen v loňském roce se policisté v Královéhradeckém kraji významně podíleli na více než stovce zachráněných lidských životů. Všem policistům, kteří na místě zasahovali, a zejména praporčíku Milanu Makovičkovi, patří poděkování,“ uvedl dnes po osobním setkání s policistou plk. Mgr. Petr Sehnoutka, ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.
mjr. Magdaléna Vlčková
3.8.2026
Foto: prap. Milan Makovička v doprovodu vedení trutnovského územního odboru plk. Pavla Horného a krajského ředitele policie plk. Petra Sehnoutky