Policie České republiky  

Národní protidrogová centrála SKPV PČR
Policie zlikvidovala přes tři tuny zajištěných drog. Černý trh tak připravila o miliardy.
Tuna kokainu, necelá tuna anabolik a stovky kilogramů dalších drog, zajištěných v trestních řízeních Národní protidrogové centrály, Krajských ředitelství police ČR a Celní správy, skončily v plamenech.
Konvoj policejních aut s majáky projede branou spalovny. Vozidlo, které splňuje předpisy pro přepravu nebezpečného materiálu (ADR), zacouvá k vjezdu. Zaměstnanci z korby auta vytahují zapečetěné pytle a krabice a postupně je házejí do připravených kontejnerů. V balících jsou převážně drogy zajištěné v trestních řízeních. Cihly kokainu, pervitin, anabolika, marihuana i hašiš, ale také heroin nebo makovina, ze které pachatelé dokážou vyrobit napodobeninu heroinu.
Naplněný kontejner pracovníci posunou na váhu, ručička se vyhoupne k číslu 140 kg. Hydraulická plošina celou popelnici zvedne několik metrů nad zem a obsah vysype do pece, kde dochází k pyrolýznímu spalování. Je to složitější proces, při kterém se teplota ve spalovací komoře pohybuje kolem 700 stupňů Celsia. Drogy, které by kriminální skupiny na černém trhu dokázaly zobchodovat za několik miliard, postupně mizí v peci a mění se v popel. Trvá to od rána do pozdního odpoledne. Spalovna musí mít všechna potřebná povolení k likvidaci nebezpečného odpadu, běžně tady pálí především odpad z nemocnic.
JAKÁ BYLA CESTA DROG, KTERÉ KONČÍ VE SPALOVNĚ?
Drogy, které policie zlikvidovala, pocházely z velkých i menších případů, ale také od dealerů z ulice. Největší množství tvořil kokain z případu „Pinta“, při kterém kriminalisté zajistili 840 kilogramových cihel kokainu dovezeného do skladů jednoho z obchodních řetězců v krabicích s banány. Zásilka směřovala z přístavu Santa Marta v Kolumbii do nizozemského přístavu v Antverpách. Vzhledem k navýšení jedné z objednávek banánů však při přepravě došlo ke změně a palety byly dopraveny až do Hamburku, kde si mafie ukrytý kokain nestihla nebo nemohla vyzvednout. S banány se tak drogy dostaly až do dvou prodejen obchodního řetězce na Rychnovsku a Jičínsku. Pachatele se nepodařilo zjistit, případ byl odložen.
V kauze „Hatako“ kriminalisté rozbili mezinárodní organizovanou skupinu a zadrželi třináct lidí. Likvidovaný kokain dovezený ze zahraničí směřoval k uživatelům na Ostravsku. Do Polska podle zjištění detektivů obvinění vyváželi marihuanu, která dnes hoří o poznání rychleji než bílý prášek. Z různých trestních spisů se jí ke zničení nahromadilo 600 kilo.
Další položkou na seznamu je 900 kilogramů anabolik. Podstatnou část jsou anabolika zajištěná Celní správou v jednom z jejích historicky nejrozsáhlejších případů s krycím názvem „Coal“. Organizovaná skupina, která měla fungovat nejméně deset let především v Česku, Polsku a na Slovensku, nabízela své výrobky přes různé diskuzní weby a fóra po celém světě. Mezinárodní vyšetřovací tým zadržel 19 lidí, zajistil majetek přesahující hodnotu 100 milionů korun a také statisíce nelegálně vyrobených anabolik v tabletách i ampulích, které teď skončily v peci.
PROZKOUMAT, USKLADNIT A ZLIKVIDOVAT
Drogy nebo látky s hormonálním účinkem zajištěné v trestním řízení policie nejdříve předává Kriminalistickému ústavu nebo Odborům kriminalistické techniky a expertiz KŘP PČR ke znaleckému zkoumání. Experti upřesní, o jakou látku se jedná a jaké je přesné složení. Na jejich posudek, který bývá jedním z důkazů před soudem, se čeká několik týdnů nebo měsíců. Po posouzení se drogy s odborným vyjádřením nebo znaleckým posudkem vrací Národní protidrogové centrále, Krajským ředitelstvím policie nebo Celní správě k uložení v režimovém skladu. To je místo, kam je jakýkoli přístup monitorován, manipulace s uskladněnými látkami se zaznamenává a přístup je umožněn pouze několika málo stanoveným osobám.
Ve chvíli, kdy je procesně možné drogy zlikvidovat, iniciativu převezme Ředitelství logistického zabezpečení PČR, které je mimo jiné provozovatelem areálu se střeženými sklady, a likvidaci drog zajistí. Pak se čeká, až bude mít spalovna kapacitu drogy sprovodit ze světa. Část návykových látek je možné využít k výzkumným nebo výcvikovým účelům, například k cvičení psů. Zlikvidovány jsou stejným způsobem, jenom později.
Areál, ve kterém se drogy během trestního řízení skladují, patří k několika nejpřísněji střeženým objektům policie, slouží zde desítky policistů Ochranné služby. Ta dohlíží na bezpečnost při uskladnění, přepravě i likvidaci omamných a psychotropních látek uložených v zapečetěných obalech a bezpečnostních sáčcích, které po otevření nelze znovu uzavřít.
kpt. Lucie Šmoldasová
tisková mluvčí NPC SKPV