Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Policie zajistí bezpečnost na vinobraní ve Znojmě a Mikulově
Během Znojemského historického vinobraní a Pálavského vinobraní bude policie ve spolupráci s městskými strážníky dohlížet na pořádek, bezpečnost návštěvníků i plynulost dopravy.
Ve dnech 12.–14. září 2025 se ve Znojmě a v Mikulově uskuteční tradiční kulturně společenské události, a to Znojemské historické vinobraní a Pálavské vinobraní. Očekáváme, že se v centru těchto měst budou pohybovat desítky tisíc lidí. V souvislosti s bujarým veselím a konzumací alkoholu předpokládáme, že může docházet k narušování klidu a veřejného pořádku, kapesním krádežím a celé řadě dalších deliktů. Z toho důvodu Policie České republiky ve spolupráci s Městskou policií Znojmo a Městskou policií Mikulov naplánovala bezpečnostní opatření. Cílem je chránit bezpečnost osob a majetku, nedopustit narušení klidu a veřejného pořádku a ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
Naším úkolem bude v co největší míře eliminovat „pouliční kriminalitu“ a zabránit řízení vozidel pod vlivem alkoholu. Do akce budou nasazeni dopravní policisté, pořádková policie, psovodi se psy, jízdní oddíl na koních, služba kriminální policie a vyšetřování a městští strážníci. V průběhu celého policejního opatření se budou mezi návštěvníky pohybovat policisté v uniformách, kriminalisté v civilním oblečení a strážníci městské policie.
Upozorňujeme řidiče, že během konání vinobraní budou ve městech obvyklá dopravní omezení a uzavírky. Zdůrazňujeme řidičům, aby důkladně sledovali a respektovali zákazy vjezdů a dopravní značení.
Připomínáme návštěvníkům vinobraní, aby byli ostražití a měli sebe i svoje věci pod kontrolou. Takovéto akce lákají nejen ty, kteří se chtějí bezstarostně bavit, ale i kapesní zloděje, kteří s neuvěřitelnou drzostí a šikovností využívají každé chvilky nepozornosti rozjařených hostů. Snadno se pak zmocňují například jejich peněženek nebo mobilních telefonů. Věnujte proto zvýšenou pozornost bezprostřednímu okolí. Buďte opatrní a nedávejte zlodějům šanci.
por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, 12.09.2025