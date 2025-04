Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Policie z Trmic vypátrala ztracené Apple Watch – hodinky místo do Polska odcestovaly do Ústí

ÚSTECKO - Poškozená využila moderních technologií a našla cestu ke svým hodinkám

Nevšední žádost o pomoc řešili v neděli odpoledne policisté z Obvodního oddělení Trmice. Do jejich e-mailové schránky dorazila zpráva psaná v angličtině, odeslaná z Polska. Její odesílatelkou byla žena, která žádala o pomoc při nalezení svých ztracených chytrých hodinek Apple Watch.

Z jejího příběhu vyplynulo, že jako turistka navštívila Velkou Británii a při návratu domů zřejmě zapomněla hodinky během bezpečnostní kontroly na letišti v Manchesteru. Ihned ještě před nástupem do letadla ztrátu nahlásila na letištním oddělení ztrát a nálezů, protože letadlo již mělo čas odletu a nemohla se vrátit a plastovou přepravku si zkontrolovat.

O to větší překvapení přišlo následující noc – přesně ve 2 hodiny ráno. Její Apple Watch odeslaly upozornění, že se nacházejí… v České republice. A co víc, ukázaly konkrétní adresu v Ústí nad Labem. To ženu přimělo kontaktovat Policii ČR a požádat o součinnost.

Policisté z Trmic po přečtení zprávy neváhali a vydali se na uvedenou adresu. Zde zastihli muže, který se právě ten den vrátil z Anglie. Při rozhovoru s policisty uvedl, že hodinky opravdu našel na letišti v plastové přepravce a domníval se, že patří jeho dceři, která cestovala s ním. Teprve doma zjistil, že hodinky nejsou její, a odložil je stranou.

Případ tak měl rychlé a šťastné rozuzlení. Polští majitelé byli o nálezu vyrozuměni a žena už plánuje květnovou cestu do Ústí nad Labem, kde si své Apple Watch osobně převezme. V tomto případě moderní technologie sehrály klíčovou roli. Policisté chválí přístup ženy, že nad svou ztrátou nemávla rukou a našla cestu, jak se ke svým hodinkám opět dostat.

Ústí nad Labem 23. dubna 2025

por. Mgr. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

