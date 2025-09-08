Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Policie ve Smiřicích se otevře veřejnosti
Pro návštěvníky je připraven bohatý program.
V sobotu 13. září 2025 se uskuteční Den otevřených dveří na obvodním oddělení ve Smiřicích. Připravili jsme si pro vás program, který potěší návštěvníky všech věkových kategorií. Můžete se těšit na prohlídky prostor obvodního oddělení, včetně policejní cely. K vidění bude současný vozový park v průřezu historií.
Budete si moci prohlédnout výstroj a výzbroj, kterou policisté používají ke své práci. Chybět nebudou ani dynamické ukázky pořádkové jednotky a služební kynologie. Uvidíte použití donucovacích prostředků při zadržení pachatele. Můžete si vyzkoušet i střelbu z laserové zbraně CZ 75 a brýle simulující opilost, únavu a návykové látky.
Začátek dne otevřených dveří je od 13. hodin, konec je naplánován na 17. hodinu.
Přijďte se podívat, jak pracují policisté, nahlédněte do zákulisí jejich každodenní služby a zeptejte se na vše, co vás zajímá. Těšíme se na vás!
por. Bc. Martina Jandová
08.09.2025