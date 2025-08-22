Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Policie varuje: Ze Škvořetic na Strakonicku utekl půltunový býk
Stále se pohybuje na svobodě.
Policie aktuálně pátrá po zhruba 500kilovém býkovi, který ve čtvrtek 21. srpna utekl z ohrady chovatele v obci Škvořetice. Zvíře naposledy mířilo směrem do přilehlého lesa a do této chvíle se ho nepodařilo lokalizovat ani odchytit.
Chovatel se obrátil na Policii ČR s žádostí o pomoc. Policie apeluje na všechny obyvatele Škvořetic a okolních obcí, aby byli maximálně obezřetní. V případě, že zvíře spatří, je nutné ihned kontaktovat linku 158 a zachovat bezpečnou vzdálenost.
Býk může na první pohled působit klidně, ale kvůli stresu nebo náhlému podnětu se může stát velmi nebezpečným. Důrazně žádáme veřejnost, aby se k němu nepřibližovala, nesnažila se ho zadržet a nepodnikala žádné vlastní pátrací akce.
Co dělat při spatření zvířete:
- Nesnažte se zvíře chytit, vyhněte se kontaktu
- Okamžitě volejte linku 158
- Informujte i své sousedy, zejména seniory nebo rodiny s dětmi
Pátrání po zvířeti nadále pokračuje. Policie děkuje občanům za spolupráci a vyzývá k maximální obezřetnosti, dokud nebude býk bezpečně zajištěn.
Por. Mgr. Jaromíra Nováková
22. srpna 2025