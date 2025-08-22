Policie České republiky  

Policie varuje: Ze Škvořetic na Strakonicku utekl půltunový býk

Stále se pohybuje na svobodě. 

Policie aktuálně pátrá po zhruba 500kilovém býkovi, který ve čtvrtek 21. srpna utekl z ohrady chovatele v obci Škvořetice. Zvíře naposledy mířilo směrem do přilehlého lesa a do této chvíle se ho nepodařilo lokalizovat ani odchytit.

Chovatel se obrátil na Policii ČR s žádostí o pomoc. Policie apeluje na všechny obyvatele Škvořetic a okolních obcí, aby byli maximálně obezřetní. V případě, že zvíře spatří, je nutné ihned kontaktovat linku 158 a zachovat bezpečnou vzdálenost.

Býk může na první pohled působit klidně, ale kvůli stresu nebo náhlému podnětu se může stát velmi nebezpečným. Důrazně žádáme veřejnost, aby se k němu nepřibližovala, nesnažila se ho zadržet a nepodnikala žádné vlastní pátrací akce.

Co dělat při spatření zvířete:

  • Nesnažte se zvíře chytit, vyhněte se kontaktu
  • Okamžitě volejte linku 158
  • Informujte i své sousedy, zejména seniory nebo rodiny s dětmi

Pátrání po zvířeti nadále pokračuje. Policie děkuje občanům za spolupráci a vyzývá k maximální obezřetnosti, dokud nebude býk bezpečně zajištěn.

22. srpna 2025

