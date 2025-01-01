Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Policie varuje před „snadným výdělkem“: tisícikoruna může zničit život
V tu chvíli snadný výdělek, ale za pár měsíců sdělené obvinění.
Ústečtí kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality se v poslední době čím dál častěji setkávají s případy, kdy se lidé nechají zlákat vidinou snadného výdělku – například jedné tisícikoruny – a v důsledku toho se sami ocitnou v roli obviněných z trestného činu. Zjišťujeme přitom, že k této trestné činnosti jsou pachately často využíváni lidé ze sociálně slabších skupin, kteří si neuvědomují závažnost následků svého jednání.
Posledním případem je 28letý muž, který se po předchozí domluvě s dosud neustanovenou osobou nechal přemluvit k založení bankovního účtu u jedné z bank. Účet sám nepoužíval, ale předal jej včetně všech přístupových údajů cizí osobě. Odměnou mu bylo pouhých 1 000 korun v hotovosti. Na tento účet byly následně převedeny finanční prostředky získané podvodem. Neznámý pachatel se vydával za bankovního pracovníka a v únoru přesvědčil dva muže – jednatele firem – že jejich účty byly napadeny a je nutné převést firemní peníze na „bezpečný účet“. Podvodník je navedl na falešné internetové stránky a přiměl je k provedení celkem šesti transakcí. Celková škoda činila 2 100 000 korun. Transakce směřovaly právě na účet založený obviněným mužem. Peníze byly následně vybrány dosud neznámou osobou v hotovosti, část prostředků se podařilo policii zajistit.
Osmadvacetiletý muž je nyní obviněn z trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti, že jinému z nedbalosti umožnil zastřít původ finančních prostředků větší hodnoty pocházejících z trestné činnosti. Tímto jednáním se podílel na zločinu podvodu. Za to mu hrozí trest odnětí svobody až do výše 3 let.
Policie ČR důrazně varuje veřejnost před podobnými „nabídkami snadného výdělku“. Každý, kdo poskytne svůj bankovní účet nebo přístupové údaje třetí osobě, riskuje, že se stane součástí rozsáhlé trestné činnosti a sám skončí před soudem. Pokud vás někdo osloví s podobnou nabídkou, odmítněte ji a v případě pochybností se obraťte na Policii ČR.
Ústí nad Labem 9. září 2025
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje