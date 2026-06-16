Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Policie varuje před kyberpodvody
Podvodníci zkouší osvědčené triky i nové způsoby, jak vylákat z poškozených peníze.
V uplynulých dnech jsme napříč celým Plzeňským krajem opět přijali množství oznámení týkající se kriminality spáchané v kyberprostoru. Jednalo se o již známé způsoby podvodného jednání v podobě falešného bankéře varujícího před napadeným účtem nebo o údajné výnosy z investic do kryptoměny. Poškození přišli o své peníze jejich převodem na účet podvodníků nebo je svěřili do rukou falešných kurýrů.
Objevily se i případy, kdy pachatelé zkontaktovali své oběti pomocí sociálních sítí a pod různými legendami je přesvědčili o nainstalování aplikací umožňujících vzdálený přístup do jejich zařízení. Díky tomu mohli toto zařízení sami ovládat a převádět peníze z účtů poškozených.
Terčem podvodníků se však stávají i policisté, jejichž jména pachatelé zneužívají ke své nekalé činnosti. O tomto se přesvědčila 51letá žena, kterou zkontaktoval údajný policista z Chomutova pracující na oddělení hospodářské kriminality, který ji sdělil legendu o napadeném účtu. Aby působil věrohodně, zaslal poškozené dvě emailové zprávy, kdy ale doména emailu neodpovídala oficiální policejní doméně, která je „pcr.cz“ nebo „policie.gov.cz“. Podařilo se mu poškozenou přesvědčit, že jedná se skutečným policistou a vznikla jí škoda ve výši několika milionů korun.
Dalším nástrojem podvodníků jsou SMS zprávy, které přesvědčují příjemce o tom, že spáchali dopravní přestupek a musí uhradit pokutu ve výši několik stovek korun. Ve zprávě se nachází odkaz na platební bránu, kde je částka nastavena. Po zaplacení však poškození zjistili, že se nejednalo o částku v Kč, nýbrž v USD a jejich škoda tak přesáhla 10 tisíc korun. Jen za dnešní den přijalo operační středisko Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje několik desítek oznámení od občanů o obdržení takovýchto zpráv, kdy telefonní číslo odesilatele mělo navíc předvolbu cizího státu. Policie tímto způsobem nepracuje a takové zprávy neposílá, proto důrazně doporučujeme je neotevírat a žádné částky nehradit.
S ohledem nejen na tyto případy varujeme:
- nikomu nesdělujte přístupové údaje do svého bankovnictví,
- neklikejte na nevyžádané zprávy, odkazy a přílohy,
- neinstalujte si do svého zařízení neznámé aplikace,
- nevěřte legendám o vysokém výnosu z investic. Chcete investovat? Kontaktujte poradce, kterého dobře znáte.
- volá vám pracovník banky nebo policista, že máte napadený účet? Jedná se o podvod! Banka ani policie takto nepostupují.
V případě pochybností kontaktujte svou banku nebo příslušnou instituci.
Zastav. Zavěs. Zkontroluj.
por. Bc. Iva Vršecká
16. června 2026