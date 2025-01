Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Policie varuje před internetovými podvody

Strakonice – Dvakrát měř, jednou řeš!

Strakoničtí policisté evidovali další případy internetových podvodů, kdy poškození přišli o své finanční prostředky. V několika různých situacích si pachatelé našli způsob, jak obelstít své oběti.

Nákup zboží

V prvním případě se jednalo o facebookovou skupinu, která nabízela náhradní díly na vozidla Škoda Octavia. Žena ze Strakonicka kontaktovala jednoho z prodejců. Po několika zprávách zaslala částku přes deset tisíc korun jako platbu za zboží. Po tomto převodu ale prodejce přestal komunikovat, zboží neodeslal a peníze nevrátil.

Investice

Druhý podvod se týkal investic. Muž, který reagoval na reklamu zaměřenou na finanční investování, navázal kontakt s podvodníkem, jenž ho kontaktoval prostřednictvím aplikace WhatsApp a e-mailu. Podvodník v oblasti investic, který se prezentoval jako profesionál, pečlivě budoval jeho důvěru, a nakonec ho přiměl k investování. Podvodníci vystupují jako odborníci v daném oboru, disponují výbornými znalostmi a technickými detaily, které umí efektivně předat. Jejich vystupování bývá seriózní, působí sebevědomě, čímž vytváří dojem, že se jedná o zkušeného a důvěryhodného investičního poradce. Podvodník muže netlačil k rychlému rozhodnutí, dával si čas, a to nejen v rámci samotné komunikace, ale i při vysvětlování investičních možností. Byl trpělivý, čímž vytvářel dojem, že má skutečný zájem o to, aby mu oběť porozuměla a stála si svým rozhodnutím. Během intenzivní týdenní interakce podvodník pečlivě vysvětloval, jak bude investice zhodnocena. Cílem podvodníků je postupně svoji oběť přimět k závěru, že investice je rozumná a že jde o příležitost, která by se neměla promeškat.

Platba dovolené

Ve třetím případě šlo o podvod s pronájmem chaty v zahraničí. Muž na internetových stránkách na známém cestovatelském portálu našel inzerát na pronájem chaty, který obsahoval odkaz přesměrovávající na falešné stránky. Po provedení platby obdržel e-mail s dotazem, zda odeslal platbu, což ho přimělo zaslat potvrzení o transakci a následné důkladné kontrole URL odkazu, kdy zjistil, že odkaz byl falešný.

por. Mgr. Jaromíra Nováková, st.pis@pcr.cz

21. ledna 2025

