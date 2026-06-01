Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Policie varuje před falešnými policisty a bankéři: dodržujte pravidlo 3Z
Kyberpodvodů v České republice rychle přibývá a mezi nejčastější patří podvody falešných policistů a bankéřů. Pachatelé využívají strach, manipulaci i časový nátlak. Policie proto připomíná jednoduché pravidlo 3 Z – Zastav. Zavěs. Zkontroluj.
Policie České republiky zaznamenává v posledních měsících výrazný nárůst kybernetických podvodů. Pachatelé jsou stále sofistikovanější, využívají moderní technologie, podvržená telefonní čísla i falešné průkazy policistů či pracovníků bank. Jedním z nejrozšířenějších scénářů je podvod známý jako „falešný policista a bankéř“.
Podvodníci obvykle zahájí kontakt telefonátem, ve kterém tvrdí, že je bankovní účet oběti v ohrožení, že si někdo na její jméno sjednal úvěr nebo že hrozí ztráta peněz. Do hovoru se následně zapojí údajný policista, který působí důvěryhodně a vyvolává strach i pocit naléhavosti. Typické jsou věty jako „Musíte jednat hned“, „Účet může být zmrazen“ nebo „Nikomu nevolejte“.
Cílem pachatelů je oběť izolovat, vystavit ji časovému tlaku a přimět ji k předání přístupových údajů, autorizačních SMS, instalaci aplikací pro vzdálený přístup nebo k převodu peněz na takzvaný „bezpečný účet“. Ve skutečnosti však peníze končí u podvodníků.
Policie proto připomíná jednoduché pravidlo 3Z, které může zabránit finanční ztrátě:
ZASTAV – Nenechte se vystrašit ani dotlačit k rychlému jednání. Policie ani banka nikdy nepožadují převody peněz po telefonu.
ZAVĚS – Ukončete hovor. Pokud máte pochybnosti, sami kontaktujte svou banku nebo policii na oficiálních číslech.
ZKONTROLUJ – Ověřte si informace u rodiny, banky nebo na lince 158. Nikdy nevěřte pouze tomu, co říká volající.
Statistiky ukazují, že kyberkriminalita v Česku prudce roste. Za první čtvrtletí letošního roku vzrostl počet kyberpodvodů o více než 37 %. Oběťmi jsou nejčastěji ženy (v 80 % případů) s průměrným věkem 45 let, ale útočníci cílí na všechny věkové skupiny. Průměrná škoda dosahuje tří čtvrtin milionu korun, v některých případech však lidé přijdou i o několik milionů.
Podvodníci dokážou velmi věrohodně napodobit telefonní čísla institucí, zasílat falešné e‑maily i fotografie služebních průkazů. Policie proto apeluje na veřejnost, aby zachovala klid, nepodléhala panice a vždy si informace ověřovala z oficiálních zdrojů.
Další rady a možnost ověření podezřelých telefonátů nabízí web Pan Prokoukl. Podvodné SMS a hovory lze operátorům hlásit také na čísle 7726.
por. Bc. Zdeněk Chalupa
komisař oddělení tisku a prevence
1. června 2026