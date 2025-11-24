Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Policie varuje před dalším podvodem na sociálních sítích
O výhru nešlo, peníze zmizely z účtu.
Na první pohled to vypadalo jako šťastná náhoda a příležitost, jak si bezstarostně přilepšit. Ve skutečnosti ale šlo o promyšlený podvod, který připravil ženu ze Strakonicka o více než 10 000 korun.
Na komunikační aplikaci se ženě ozvala její kamarádka s tím, že se může zapojit do soutěže na slevovém portálu o poukaz na jídlo a potřebuje poslat její telefonní číslo. Po jeho zaslání prý kamarádka obdrží SMS s kódem, který má žena přeposlat zpět. Nic podezřelého, běžná komunikace mezi známými, chtělo by se říct… Jenže realita byla úplně jiná.
Ve skutečnosti nepsala kamarádka, ale podvodník, který se za ni vydával. Vše šlo přesně podle jeho plánu. Následovala zpráva o údajném výherním poukazu v hodnotě 20 000 korun. K jeho vyplacení ale chtěl podvodník další informace – u které banky má žena účet, jaké používá uživatelské jméno a heslo do internetového bankovnictví.
Vidina vysoké výhry zafungovala a žena potřebné údaje skutečně odeslala. Tím dala pachateli volný přístup ke svému účtu. Teprve když sama nahlédla do mobilního bankovnictví, přišel tvrdý návrat do reality, z účtu jí byla okamžitě stržena částka přesahující 10 000 korun.
Žena naštěstí zareagovala rychle, účet zablokovala a zabránila tak dalším transakcím. O případ se nyní zabývá policie.
Jak se podobným podvodům bránit
- Nikdy neposílejte nikomu přístupové údaje k bankovnictví, a to ani domnělým přátelům.
- Kód z SMS může sloužit k potvrzení přihlášení či platby – přeposláním ho můžete poskytnout podvodníkům.
- Pokud vám blízká osoba píše neobvyklou žádost, raději jí zavolejte a ověřte si, zda je opravdu tím, za koho se vydává.
- Podezřelé nabídky na výhry, dotace, investice či slevy jsou nejčastějším lákadlem podvodníků.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
24. listopadu 2025