Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Policie posunula výcvik první pomoci na novou úroveň
V Královéhradeckém kraji policisté trénují s virtuální realitou.
Policie v Královéhradeckém kraji nově zařazuje do pravidelného odborného výcviku kombinaci virtuální reality se speciálními výcvikovými figurínami. Tento moderní systém umožňuje policistům bezpečně trénovat postupy v prostředí, které věrně napodobuje skutečné krizové situace, a zároveň lze okamžitě procvičovat život zachraňující úkony.
„Schopnost rychle a správně poskytnout první pomoc je pro policisty naprosto zásadní. Moderní technologie nám dovolují trénovat mnohem realističtěji než dříve. Hlídky bývají často na místě události jako první, protože se pohybují po celém kraji. Mnohdy jen díky jejich všímavosti se podaří včas pomoci záchraně života,“ vysvětluje plk. Petr Sehnoutka, ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.
Propojení virtuálních brýlí s fyzickou figurínou umožňuje policistům reagovat na dynamické scénáře, vyhodnocovat rizika a bezprostředně provádět například resuscitaci, kontrolu životních funkcí či další klíčové prvky první pomoci. Výcvik tak výrazně zvyšuje připravenost hlídek na mimořádné události, se kterými se mohou v terénu setkat.
„Jen v roce 2025 policisté v našem kraji zachránili či zásadně přispěli k záchraně 103 lidských životů. Investice do kvalitního výcviku je proto zcela zásadní a na místě. Správné vyhodnocení situace může rozhodnout o tom nejdůležitějším,“ doplňuje plk. Sehnoutka. Dodává, že při takovýchto zásazích v kraji vždy úzce policisté spolupracují se záchranáři Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje. „Společně tvoří sehraný tým, který je připraven pomáhat občanům v těch nejkritičtějších okamžicích. Tato spolupráce bude pokračovat i nadále a uděláme vše pro to, abychom v rámci IZS nejen se zdravotníky, ale i s hasiči při zásazích dokázali občanům maximálně pomoci,“ zdůrazňuje plk. Sehnoutka. Policisté fungují už řadu let i v rámci tzv. „Firstresponderství“, mnozí z nich jsou připraveni i v době svého osobního volna podat potřebným první pomoc.V roce 2024 zachránili nebo zásadně přispěli k záchraně 56 životů.
„Spolupráce s Policií ČR je pro nás dlouhodobě velmi důležitá a každý krok, který posiluje připravenost složek v terénu, vítáme. Možnost realistického nácviku zásahových situací přispívá k větší jistotě při poskytování první pomoci, což je klíčové zejména v případech náhlé zástavy oběhu, kdy rozhodují první minuty. Policisté mohou být u pacienta často první a zahájit život zachraňující úkony ještě před příjezdem záchranářů. Právě rychlá reakce a plynulá návaznost péče mezi jednotlivými složkami mají zásadní vliv na šance pacientů na přežití,“ doplňuje MUDr. Libor Seneta, ředitel Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje.
Instruktoři ze školního policejního střediska mají v současnosti k dispozici dvě kompletní tréninkové sady, které už využívají při průběžném vzdělávání policistů. Postupně tak novým typem výcviku projde každý policista, který se může v praxi setkat se situací ohrožující život občanů.
Zavedení této technologie představuje další krok v modernizaci policejní přípravy a podporuje profesionalitu i bezpečnost všech složek, které denně zasahují ve prospěch veřejnosti.
mjr. Magdaléna Vlčková
16.2.2026